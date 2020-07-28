▲ 幫唔到你仲阻你搵錢？拆解9個金錢迷思

無論是初出茅蘆還是在職場打滾多年的人士，如果想安享晚年，良好的理財習慣都是非常重要。不過，現時坊間有不少理財「常言道」，但別人的成功是否代表在你身上一樣可行？事實又會否反過來成為你為財富增值的障礙？如果你都有相同的疑問，不妨參考CNBC專欄中9位成功人士的分享。

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1. 「要賺錢先要擔心錢」

房地產大亨兼眾籌節目《Shark Tank》評審Barbara Corcoran表示，如果花愈多時間去憂慮錢的問題，變相就是更少時間思考另一個賺錢的好意念，她更指，想太多也會限制創意。

2. 「如果想變得富有，需要維持現狀」

《紐約時報》最暢銷作家兼VaynerMedia創辦人Gary Vaynerchuk認為，不要留戀自己現有的賺錢方式。維持現狀的確讓人感到舒適，但卻會令人失去創意及動力。

3. 「儲起一分一毫，看着儲蓄滾大」

很多人建議投資股市，因為可以利用複息效應將本金滾大，但前提是你必須工作一個很長的年期。無可否認儲蓄可以一點一滴為財富增值，但Trade Context創辦人兼行政總裁James Sixsmith認為，為自己增值才是最好的投資。透過學習有用的技能來投資自己，學習不同新技能，你就可以賺更多收入，那才是真正的複利效應。

4. 「財務成功取決於過去的表現」

事實是過往的成功不代表將來表現，百視達、Pets.com及MySpace曾經是美國家傳戶曉的公司，但它們已經一一倒下。Cred共同創辦人兼行政總裁Dan Schatt指，最正確的投資，是投資你感興趣的東西，因為你感興趣，你甚至會比所謂「專家」更明白它的「價值」，回報可能會比投資於一些沒興趣但卻是「知名品牌」更佳。

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5. 「投資先考慮風險」

投資考慮風險控制是必須，但卻不一定是全部。Daily Law Group的創辦人James Daily舉例，有銷售人員游說他的客戶出售Tesla的股票，原因是波動市應該轉持有較低風險的投資。但Daily則認為，當你聽到這種說法的時候，應先質疑對方有否利益衝突，例如對方是否靠你的買賣賺取佣金？若是，就要重新思考，對方所提出的風險管理，是否從你的角度出發。

6. 「盡快建立儲蓄組合」

YESA的共同創辦人兼主席Corrie Elieff指，純粹儲錢或將資金投入不動產，回報會受通脹蠶食，對資產增值毫無幫助。他建議應投資在自己及個人事業上。這樣可以增加創造收入的能力，並實現財政獨立的目標。

7. 「創業需要大筆資本」

Fit Body Boot Camp的創辦人Bedros Keuilian指，不要被「創業」嚇到，現時創業的門檻比以往低得多，也不一定要坐擁龐大資金才成事。使用WordPress、PayPal和社交媒體等工具，就可以開設網站、刊登廣告及接受客人付款。

8. 「辦公時間工作才會成功賺錢」

婚戒首飾商Manly Bands聯合創辦人Michelle Luchese表示，自己最佳的工作時間是午夜至凌晨3時，她認為人人都應該找出最適合自己的工作時間，即使不是在標準的上午9時到下午5時之間也沒有關係。

9. 「戶口愈多錢愈富有」

GlobalTQM共同創辦人兼行政總裁David Hoffmann指，真正的財富不只是擁有大量現金，還與你的幸福、健康及整體生活質素有關。因此，不要只關心銀行戶口的數字，亦要注意自己身心健康、堅持做自己熱衷的事、讓自己充滿正能量。

責任編輯：曹佩鈞

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