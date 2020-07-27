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【疫市理財】港人疫市賣物平均獲4400元 二手物品買賣平台一覽

日常開支 16:00 2020/07/27

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【疫市理財】港人疫市賣物平均獲4400元 二手物品買賣平台一覽 -

本港失業率持續攀升，不少人面臨失業危機需設法增加收入，有人選擇將家中物品變賣，或透過網上平台創業，賺取額外收入。分類交易平台Carousell日前發佈最新用戶行為報告，調查結果發現，港人在實施社交距離措施期間，透過平台賣物平均獲取4,400元的額外收入。除了Carousell以外，本港還有哪些二手物品買賣平台？

【延伸閱讀】【Home Office】在家工作慳交通費 但容易喺呢3方面使多咗？

疫情期間二手物品交易暢旺

Carousell指，大多數人出於經濟考慮會交易二手物品，以較相宜的價格買取心頭好，或透過出售不再需要的物品以賺取額外收入。而這種意向在疫情期間變得尤其明顯，與2019年9月至2020年1月的平均銷售收入比較，港人透過在Carousell平台買賣賺取接近19%的額外收入。而從2月到6月期間，本地用戶利用Carousell的平台進行了超過86萬項二手物品交易，包括高價值產品的銷售，統計出港人平均獲取4,400元的額外收入，或用作未雨綢繆。

報告又指，女性時裝和電子產品是Carousell長期受歡迎的兩個產品類別，然而在疫情期間，其他產品類別的搜尋排名亦開始不斷攀升，當中包括抗疫用品、家庭娛樂、電玩以及家品等。

【延伸閱讀】【儲錢方法】收入減少都要儲錢！經濟唔好疫市下儲錢要做好5件事

各大二手交易平台

除了Carousell以外，本港有以下不同的二手交易平台：

香港格價網（Price.com.hk）提供不同商家所售產品的報價，亦設有二手買賣功能。平台設有影音、攝影、時尚及書籍等分類，會員可以上傳自己想要出售的二手商品資料，等待買家聯絡。買家可先行搜尋相關產品的零售價，然後再衡量二手物品的狀態及定價是否合適。

DCFever.com是一個數碼產品資訊平台，提供數碼相機、鏡頭、手機、平板電腦等產品資訊，亦有二手買賣功能。用家可以在網站中的「二手買賣」尋找二手產品，亦可刊登想要出售的二手產品，等待買家聯絡。

bookdaddy是一個二手書籍的交易平台，涵蓋教科書、小說及漫畫等書籍，用戶可刊登自己要出售的書籍，同時也可透過書名、作者及國際標準書號（ISBN）搜集想購買的書籍。

Sparktake是一個二手書籍分享及交易平台，用家可在平台分享他們的閱讀心得，也可進行二手書籍交易。

  • Facebook

Facebook設有不同類型的二手交易群組，用戶可按所在的地區、出售的二手物種類，加入相應的群組，並找到潛在的買家或賣家。

需要注意，網上交易具有一定風險，尤其是要先付款的交易。買家應詳細向賣家了解貨品的完整狀況、質素及售價等資訊，衡量購買風險，才好付款。為免有金錢損失，建議面交才付款，並即場檢查貨品。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 疫市理財

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