【ACO招聘】政府聘2000名助理文書主任 起薪1.5萬元 DSE畢業生可申請（附申請資格及方法）

公務員事務局早前公布，由即日起展開兩年一度的助理文書主任公開招聘計劃，按公務員條款招聘約2,000名助理文書主任，起薪約1.5萬元，頂薪更達逾3萬元。香港永久性居民於香港中學文憑試（DSE）考獲5科2級或以上，或同等成績，即可申請，申請截止日期為8月6日。

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申請人應徵資格：

在香港中學文憑考試5科取得第2級或同等或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；或在香港中學會考5科取得第2級／E級或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第2級或以上成績，或具同等成績；以及

中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字，並具備一般商業電腦軟件的應用知識。

申請人須通過技能測驗，才會獲邀參加遴選面試。技能測驗包括中文及英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗。獲邀出席面試的申請人，須參加《基本法》筆試。申請人在《基本法》知識測試的表現會佔其整體表現的一個適當比重。



職責範圍：

助理文書主任主要執行與下列一個或多個職能範圍有關的一般文書職責，其中可能涉及多類範疇的職務：

一般辦公室支援服務；

人事；

財務及會計；

顧客服務；

發牌及註冊；

為政府律師提供支援，並為法官和法庭使用者提供法庭支援及登記處服務；

統計職務；

資訊科技支援服務；

以及其他部門支援服務。

助理文書主任會被調派到本港任何一個地區的政府辦事處工作，須使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。

薪酬：

總薪級表第3點（每月15,560元）至總薪級表第15點（每月31,750元）。

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

網上透過公務員事務局網站；或

郵寄到查詢地址。如郵寄，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請表格可在公務員事務局網站下載，或向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。請在信封面註明「申請助理文書主任職位」。公務員事務局提醒，網上系統或在截止申請前非常繁忙，申請人宜盡早遞交申請。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年8月6日晚上11時59分

責任編輯：李瑩