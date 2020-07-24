【新蒲崗隱型富婆】擁市值千萬物業　婆婆執紙皮向路人乞錢被踢爆騙財（有片）

▲ 【新蒲崗隱型富婆】擁市值千萬物業 婆婆執紙皮向路人乞錢被踢爆騙財

有些有錢人喜歡炫富，有些有錢人則較低調，甚至在外表打扮上與一般人無異，所以人不可以樣貌相，就如新蒲崗一位執紙皮的老婆婆，原來手持過千萬物業，比一般打工仔還富有。為什麼這位隱型富豪婆婆，要辛苦推車執紙皮呢？

電視節目《東張西望》最新一集提到新蒲崗有一位婆婆，疑似利用這個方法，欺騙香港人的同情心行騙！

該名執紙皮的婆婆於新蒲崗街頭漫遊，一邊推着紙皮，一邊向途人討錢，街坊亦見慣見熟。

據報道，該名婆婆見到途人會形容自己身世可憐，住在父母遺下的270呎單位，無兒無女，稱自己係基督徒，絕對唔會講大話。婆婆會向途人說：

可唔可以畀啲嘢我食，紙皮又執唔到，如果畀$4我買個麵包就好

當得到途人送贈的食物，就提岀更多要求，如：

我想食腸粉，你畀多$10我

從而獲取更多金錢和食物。

不過，有市民於網上爆料，指該名婆婆並非想像中貧苦，更疑似擁有兩層物業，用作收租和自住。

節目主持阮嘉敏採訪該名婆婆欲了解事件，引起該名婆婆情緒激動，更用紙皮箱多次撞向女主持的腳，其後憤然離去。

當攝製隊繼續追查，發現該名婆婆經常在一橦私人樓宇出沒。私樓門口的保安員一見婆婆，即幫手開門，又快快口答主持人婆婆的確實在此處居住。

其後節目組翻查土地註冊處資料，證實婆婆擁有的兩個單位，市值估計接近千萬元。