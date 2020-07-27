  • 30°C
香港時間 : 2020727日 (一) 07:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

一風堂外賣滿$200享7折 PHD外賣自取2或3人餐$108起

消費錦囊 07:00 2020/07/27

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、一風堂：外賣滿$200享7折

由即日起，於各大外送平台（Uber Eats、foodpanda及Deliveroo）訂購一風堂外賣滿$200即享有7折優惠。此外，會員於即日至28日期間，惠顧牛舌黑醬油拉麵單品送黑松汁一風堂露餃子（6件）。

2、PHD：外賣自取 抵食2人/3人餐 $108起

PHD新出抵食2或3人餐，由即日起至8月31日，外賣自取$108起，而外送速遞$128起。

抵食2人餐可以任選兩客焗飯或意粉，另跟蒜香包、啫喱杯及兩客飲品；抵食3人餐就有三客自選焗飯或意粉，Dip Dip薯條配雞尾腸、三件脆香雞、啫喱杯及三客飲品。


3、老虎堂：黑糖厚奶爆米花 + 指定飲品 $50

即日起至7月31日，老虎堂黑糖厚奶爆米花 （1包） + 指定飲品 （1杯），優惠價$50 。所有門市有售，數量有限，售完即止。

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 友和Acer電腦限時開倉低至2折 OK便利店Haagen-Dazs雪糕批$100/5件
2020/07/24
友和Acer電腦限時開倉低至2折 OK便利店Haagen-Dazs雪糕批$100/5件
今日優惠精選 - 7-Eleven VIENNETTA千層雪糕 $100/2盒 茶木外賣自取任選2套餐$88
2020/07/23
7-Eleven VIENNETTA千層雪糕 $100/2盒 茶木外賣自取任選2套餐$88
今日優惠精選 - 幸福週末觀塘店指定飲品買一送一 惠康Häagen-Dazs雪糕批$118/2盒
2020/07/22
幸福週末觀塘店指定飲品買一送一 惠康Häagen-Dazs雪糕批$118/2盒
今日優惠精選 - 一幻拉麵堂食買1送1 譚仔三哥米線外賣自取半價加購小食
2020/07/21
一幻拉麵堂食買1送1 譚仔三哥米線外賣自取半價加購小食
今日優惠精選 - 壽司郎$88嘆12件壽司　i CREMERiA指定雪糕買一送一
2020/07/17
壽司郎$88嘆12件壽司　i CREMERiA指定雪糕買一送一
著數優惠

下一篇文章

【消費優惠】「嘟」八達通購物滿$300 即賺$20
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測名單】15間政府認可核酸檢測機構　收費985元至2,500元不等 大部分檢驗中心僅接受私家醫生轉介
【核酸檢測名單】15間政府認可核酸檢測機構　收費985元至2,500元不等 大部分檢驗中心僅接受私家醫生轉介
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【外賣優惠】一文睇清Pizza Hut、大家樂、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、稻香等食肆外賣優惠【新增丼丼屋、賞茶、茶木】【更新至7月23日】
【外賣優惠】一文睇清Pizza Hut、大家樂、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、稻香等食肆外賣優惠【新增丼丼屋、賞茶、茶木】【更新至7月23日】
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）
足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）
【核酸檢測比較】入境澳門及廣東省須提交核酸檢測　醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較【不斷更新】
【核酸檢測比較】入境澳門及廣東省須提交核酸檢測　醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較【不斷更新】