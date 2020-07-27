一風堂外賣滿$200享7折 PHD外賣自取2或3人餐$108起

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、一風堂：外賣滿$200享7折

由即日起，於各大外送平台（Uber Eats、foodpanda及Deliveroo）訂購一風堂外賣滿$200即享有7折優惠。此外，會員於即日至28日期間，惠顧牛舌黑醬油拉麵單品送黑松汁一風堂露餃子（6件）。

2、PHD：外賣自取 抵食2人/3人餐 $108起

PHD新出抵食2或3人餐，由即日起至8月31日，外賣自取$108起，而外送速遞$128起。

抵食2人餐可以任選兩客焗飯或意粉，另跟蒜香包、啫喱杯及兩客飲品；抵食3人餐就有三客自選焗飯或意粉，Dip Dip薯條配雞尾腸、三件脆香雞、啫喱杯及三客飲品。



3、老虎堂：黑糖厚奶爆米花 + 指定飲品 $50

即日起至7月31日，老虎堂黑糖厚奶爆米花 （1包） + 指定飲品 （1杯），優惠價$50 。所有門市有售，數量有限，售完即止。

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。