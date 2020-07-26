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【退休規劃】年輕人擁時間優勢 退休準備較年長一族更佳

退休及生活保障 10:00 2020/07/26

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【退休規劃】年輕人擁時間優勢 退休準備較年長一族更佳

退休儲備愈早準備愈好，有調查發現，年輕一代的退休準備度較中年及年長人士佳，可說是「長江後浪推前浪」，一眾打工仔應善用時間資本，盡早做好退休規劃。

【延伸閱讀】退休醫生回憶沙士 心痛老人孤獨面對死亡 退休後最錯無做呢樣嘢

為更了解不同地區在職人士的退休準備度，富達國際在全球6個已發展地區──英國、德國、日本、香港、加拿大及美國進行調查，共有近1.4萬名打工仔參與，香港部分的受訪者超過2,100名。

根據調查結果顯示，比起在職場打滾多年的中年及年長人士，香港年輕一族（20至38歲）的退休準備度較佳，整體分數為87，中年（39至54歲）及年長人士（55歲以上）的整體分數分別為76及63分。

年輕人善用長投資期累積資產

年輕人得分較高是由於他們擁有更長的投資期，意味着他們將擁有較高的潛在退休儲備。調查發現80後及90後現時的退休儲備中位數為89萬及40.9萬港元，雖然現時的儲備總額較年長一族少，但他們擁有較長投資年期，有更充裕的時間累積資產，因此分數得以提高。

中年人士仍有時間追落後

相反，年長人士卻只得63分，這主要因為他們較遲部署退休計劃，加上距離退休年齡不遠，其儲備的潛在增長相對有限。至於中年人士，其中位數亦只有76分，仍反映他們的退休準備度不理想。可幸的是，他們離法定65歲退休年齡仍有十多年的時間，因此還有時間「追落後」。

【延伸閱讀】【退休規劃】會計師月入5萬　如何策劃55歲退休大計？

盡早展開退休計劃 按年齡定儲蓄目標

時間是投資的最好朋友，年輕人應善用時間這項優勢，盡早開展退休投資計劃，並參考「富達儲蓄退休法則」所提供的不同年齡階段的儲蓄目標，追蹤儲蓄進度，如在30歲時應有年收入的2倍的儲蓄，40歲時增至5倍，50歲時增至8倍，60歲時增至11倍，最後於65歲時增至12倍，以確保退休後生活質素不變。

（節錄）

【原文：年輕人擁時間優勢 退休準備更佳

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撰文 : 陸劍平 富達國際香港業務總監

欄名 : 退休理財

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