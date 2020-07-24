▲ DONKI疫市擴充大受歡迎 解旅遊癮比商品本身更吸引？ -

驚安之殿堂（DON DON DONKI）進駐香港後大受歡迎，最近更疫市擴充，於相繼在銅鑼灣、荃灣及將軍澳等地開設分店。位於銅鑼灣名珠城大廈的4層於本月初開幕，疫情下人潮不減，更一度需排隊進內。疫情下熱愛旅遊的港人未能赴日，保留本身的特色，是否DONKI能在一眾日式超市中突圍而出的原因？

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港人逛DONKI解「旅遊癮」？

本港向來不缺售賣日式商品的商店，與DONKI有類似定位的百貨公司及超市，有SOGO、AEON及一田等，均在香港多區設有分店，深受本地消費者歡迎。但為何DONKI進駐香港的消息能引起哄動，在疫情之下更能在多區擴充？

筆者曾在DONKI銅鑼灣開幕初期到訪，經個人經驗及觀察所得，認為有三大原因。港人向來以熱愛遊日見稱，據日本國家旅遊局（JNTO）早前公布數據，去年香港人訪日達逾229萬人次，但疫情下無法外遊，為一解「旅遊癮」，便會在本地尋找類似的體驗。由於DONKI是不少人遊日的行程之一，自然能滿足到遊日心切的港人。

此外，與其他日式超市不同，DONKI保留了其「原汁原味」，為迎合香港而本地化的痕跡不多，除了由日文的宣傳字句及主題曲改為中文，店內的擺設、裝修及產品均與日本分店相差無幾。即使從觀察所見，會從DONKI購買情趣用品的人不多，但DONKI仍將店鋪的特色之一「18禁」產品專區搬到香港，讓香港消費者仿如置身於日本。

當然，主打「激安」（意指平價）的DONKI，在疫市之下為消費者提供平價的日本商品，也是受追捧的原因之一。但除了價格外，筆者認為購物時的體驗，是港人即使要在夏天下排隊進內，仍樂此不疲的主要原因。

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旅遊體驗需求強勁 本地化不再重要？

除了DONKI能疫市擴充外，來自台灣的誠品書店也在疫市跑出，在荃灣及屯門開設期間限定店外，更將在今年9月落戶於奧海城。誠品的擴充，或多或少也可能與港人尋求感受遊台時的文創風味有關。

本港疫情仍然嚴峻，外遊遙遙無期，相信消費者對旅遊體驗在一定需求，不止本地遊，逛具有異地文化特色的商店，或是舉辦具異地風情的商品展及文化體驗等，都能一解港人的「旅遊癮」。消費者或不再期望外來企業為本地化，反而希望企業能保留當地的特色，讓他們在香港都能有最正宗的體驗。

【WHY世代－Mocha】

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