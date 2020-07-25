▲ 網上詐騙主攻電訊金融物流 Y世代成疫情騙案頭號目標

信貸資料服務機構環聯（TransUnion）發表香港網上詐騙趨勢的季度調查，顯示當全球疑似詐騙交易上升時，源自香港的案例卻不升反跌，主要是騙徒改變策略，只集中攻擊電訊、金融服務及物流等行業。Y世代更成為本地新冠肺炎騙案的頭號目標，佔比超過3成半。

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是次調查中，環聯分析以企業為目標的詐騙趨勢，收集數以十億計的網上交易數據，評估超過40,000個網站和應用程式的詐騙指標，從而比較出今年1月1日至3月10日，與3月11日（世衞宣布「全球大流行」疫症當日）至4月28日疑似詐騙交易的百分比。

結果發現，自疫情爆發後，源自全球的疑似數碼詐騙交易上升了5%，惟同期香港的數量卻下降10%。行業分類方面，香港數碼詐騙不法分子的主要目標，首3位是電訊、金融服務及物流公司，與全球排名相似。其中，本地電訊騙案更飆升220%，金融服務急增64%、物流則漲27%，涉及信用卡詐騙、身份竊取、船運詐騙、網絡釣魚、詐騙廣告等。

瞄準電商 攔截財務信息

環聯香港區行政總裁林嘉儀（Marie Claire Lim Moore）解釋：「當香港整體的疑似詐騙案數目下降時，部分行業的數字卻大幅上升，增幅甚至高於全球，證明本地騙徒大多集中攻擊數碼化發展較快，並涉及大量金融交易的行業。」報告又指，雖然在綫遊戲因疫情而爆紅，卻因非即時有利可圖，騙徒轉以瞄準電商和綫上金融服務，以攔截共享財務信息。

此外，為了解新冠肺炎對消費者的衝擊，環聯在4月13日進行為期一周的訪問，共調查9,215名來自美國、加拿大、哥倫比亞、香港、印度、南非以及英國的成年人。在香港，30%受訪者指出他們曾成為新冠肺炎相關網上詐騙的目標，當中以Y世代（年齡介乎26至40歲）最為嚴重，佔高達36%；嬰兒潮世代（年齡介乎56至76歲）則佔22%。

林嘉儀表示，一般以為騙徒多以較年長且不熟悉數碼世界的消費者為目標，可是數據卻得出相反的結論。「年輕人對電子科技的接受程度較高，且這與消費者行為轉變有關，當在家工作變成日常，所有人開始習慣網上工作，亦改變了購物習慣。年輕人愛網購，電子交易使騙徒找到更多攻擊機會。」

作者：姚慧儀

責任編輯：劉子瑜

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【原文︰港網上詐騙 轉攻電訊金融物流（收費文章）】