▲ 新手爸爸如何為BB揀危疾保？ 留意呢個比率數字

讀者何先生今年37歲，現職工程師。半年前，做了爸爸，但非常頭痛，因他打算為半歲的兒子安排醫療及危疾保險。但市面上實在太多選擇，花多眼亂，故來信尋求幫助。

不同保險公司計劃難以直接比較

基於不同保險公司的危疾保險所覆蓋的嚴重疾病種類並不相同，因此很難作出比較的，例如甚麼成骨不全症或大理石骨病等，有些保險公司的危疾計劃包括在內但一些並沒有，所以除非可以肯定受保人必定會在將來，或極高機會患上某種嚴重疾病，那就非常簡單，只選擇那些有包括那種命中注定必中的疾病的計劃就便是了。

不過，一般正常來說，沒有人能準確預測自己會患上哪一種嚴重疾病，所以購買嚴重疾病保險計劃都是買個安心罷了。老實說，大部分危疾保險所包含的主要嚴重疾病，七八成是一樣的，其餘小量不同的都是屬於非常罕見的類別，所以某一保險公司聲稱自己的危疾保險覆蓋疾病的種類特別多，其實某程度上有點取巧。因此，筆者認為不必太過執着於不同危疾保險計劃所包含的危疾病的數目和類別。

保額對比保費 比率愈高愈好

我們需要搞清楚購買危疾保險的最終目的是甚麼？就是盡最大的可能去應對萬一患上嚴重疾病時的財務開支風險。這樣事情變簡單很多了，我們只要比較不同危疾計劃於不同保單年度下的一個指數比率便是了。

指數比率計算方法︰

把不同計劃中於不同保單年度裏，例如第5年、10年、15年、20年、25年、30年及65歲、75歲、85時，把嚴重疾病賠償金額除以當其時已交之累積保費。便會計算得出一個指數比率，這比率可反映出於哪一個保單年度，每一蚊的保費可以得到多少保障額。

很明顯地，指數比率愈高的危疾保險計劃，可以提供患上嚴重疾病財務開支上的風險對冲保障就愈高，就愈是理想。為了保守一點，筆者建議危疾賠償金額中的非保證部分，並以7折計算。

同時，不同的保險公司會強調他們的危疾保險可提供多次索償。甚麼癌症可賠兩三次，中風中完再中就再賠，感覺很着數。但筆者認為，一副血肉之軀不幸患上了一兩次的嚴重疾病後，就算未立刻死得，都不會捱得多久。真的有本事享受這麼多着數嗎？所以筆者只會視之為次要考慮因素。

所以用以上的指數比率相若的危疾保險計劃被挑選出來的時候，再去比較哪一兩份可以提供最多次數的賠償。最後，若進入最後決賽的危疾醫療保險仍是差不多的話，哪份覆蓋的嚴重疾病數目最多，就選擇哪一份。這樣篩選危疾醫療保險的話，筆者相信雖不中亦不遠了。

【原文︰購買危疾保險 應對可能開支】（收費文章）

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