▲ 【疫境求存】經濟唔好 中價手機市場成手機商必爭之地

新冠肺炎疫情影響消費市場活動，包括手機銷情。為了在疫市求存，手機商都轉打中下價戰場，希望以平價搭配旗艦級配置來吸引用戶。內地手機商OnePlus便是其中之一，剛推出的OnePlus Nord旋即引來用家關注。

OnePlus Nord以「抵玩」取勝

OnePlus於過去兩三個月已於其社交平台宣傳OnePlus Nord這部手機，並發布了數條短片，反映OnePlus對OnePlus Nord的重視程度相當高。然而，新冠肺炎疫情令OnePlus Nord推出時間表一直延後，至本周二才以AR直播方式發布。

根據OnePlus創辦人劉作虎解釋，OnePlus Nord的誕生是要讓更多人享用到OnePlus旗艦級的手機體驗。

OnePlus Nord以半價帶來了和OnePlus 8系列的體驗，包括5G連線、配備光學防手震的主鏡頭、配備雙前置鏡頭、高速屏幕及大電池容量。

OnePlus Nord在香港的售價由3,300元起，相比OnePlus 8由6,000元起，以及OnePlus 8 Pro由8,000元起，OnePlus Nord無疑更抵玩。

管理層覺醒找回初心？

事實上，OnePlus近年的產品已違背了其初出時的原意「Flagship killer」，原意是以「庶渣價」玩旗艦手機，但現在的售價在不少用戶來說已是天價，根本與品牌推出時的理念走了相反的方向。

當然，OnePlus的手機是有進步的，其OnePlus 8 Pro的體驗絕對優勝過三星及華為，但8,000元一部Android手機，對不少人而言也是太高了。在疫情下，與其說OnePlus Nord是找回初心，倒不如說是管理層從夢中醒來，腳踏實地推出一款用家買得起的手機吧。

蘋果iPhone SE於美國銷售策略成功

另邊廂，蘋果公司也面對著用家升級意欲低迷的困局。因此，蘋果公司較早前推出iPhone SE 2020版本，手機搭配目前最先進的A13處理器，輔以上一代的硬件規格，如4·7吋屏幕及單鏡頭相機，目標就是說服持有上古iPhone型號的用家花錢升級，讓蘋果有機會對他們銷售新服務，如Apple Pay。

雖然這部手機配置及外觀都非常一般，但有市場研究機構發現，iPhone SE成功吸納了一批死忠舊iPhone的用戶，以及從Android陣營也搶了一批新用戶。

擬將iPad Air重新定位為平價機

研究機構CIRP指出，iPhone 銷量在本季度有增長，相信是受 iPhone SE 銷量的幫助。手機在美國的後付費和預付費銷售都很成功，銷量高於預期。據研究報告，超過 30% 的 iPhone SE 買家來自於使用 iPhone 6S 或更舊的手機。超過 26% 的 iPhone SE 用戶是從 Android 手機轉過來的，這比正常的 Android 到 iOS 的切換率要高。

據報蘋果從iPhone SE成功的經驗，打算食髓知味，在來年繼續推出一款平價版iPhone SE來吸納中下價市場。公司更計劃把iPad Air重新定位為平價搶客的產品，以最高端的處理器配上上一代的硬件，營造抵賣產品的形象來吸引客戶。