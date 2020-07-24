投資初哥老手　都要懂的股票分析秘訣

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【數碼轉型】「疫」境下自我增值數碼技能 提升就業競爭力
買入某公司的股票，自然希望這家公司將來的盈利會增長，帶動股價上升，高過你的入市價。
但很不幸，說易行難，講永遠可以天下無敵。其實如果你有水晶球，可以預測每家上市公司未來的收入和盈利，那麼早就發達啦！
正因為無法預知未來，投資股市時，我們會用一個好策略：股票分析。
分析股票有助投資者在某個時間找到值博率最高的股票。利用分析方法，我們可找到股價相對真實價值存在折讓的股票，這類股票將來的回報很有機會跑贏大市。
基本分析與技術分析
分析股票時，有兩種基本策略可用：基本分析和技術分析。
兩者有一個最大分別，基本分析重點是發掘長遠投資機會，而技術分析往往是想從股價短期波幅獲利。
我們一般鼓勵投資者採用基本分析，如果能專門投資那些股價合理的優秀企業，投資者的回報長遠應可跑贏大市。
股票分析四大指標
明白這一點，我們可以來看看四大指標，這些指標可說最重要，也最容易理解，都是你不可缺少的分析工具：
1. 市盈率（P/E）：公司向股東交待業績時，會公布每股盈利（EPS），這就是公司的利潤。市盈率是將公司的股價除以每股盈利（通常以年度計算）。舉例說，如果股價為30美元，而公司過去一年每股盈利為2.00美元，那麼市盈率就是15倍。這是基本分析最常用的估值指標，比較同一行業的公司，增長前景相同，這個指標可以大派用場。
2. 市盈增長率（PEG）：不同公司的增長率不同。市盈增長率是以股票的市盈率除以未來幾年預測的年度盈利增長率。舉個實例，如果某隻股票市盈率為20倍，而未來五年預測年度盈利增長為10%，則市盈增長率將是2倍。對於高速發展的公司，即使市盈率看來很高，但市盈增長率會較增長緩慢的公司「便宜」。
3. 市帳率（P/B）：一家公司的帳面值，就是資產淨值。帳面值可以這樣理解，理論上如果公司倒閉，出售所有資產後剩下的錢，就是帳面值。市帳率可比較公司的股價和帳面值。正如市盈率，市帳率最有用是比較同一行業的公司，因為增長前景相似。你使用市帳率時，應配合其他估值指標。
4. 債務對EBITDA（Debt-to-EBITDA）：評估某家公司，值得留意債務水平，這是一個好方法，可以為公司財政狀況把脈。債務指標有好幾種，但債務對EBITDA比率最適合新手。你可在資產負債表上找到總債務水平，又可從損益表找到EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）。如果一家公司的債務對EBITDA比率遠高於同業，就表示這項投資的風險很高，尤其是在經濟衰退和其他困境下，風險就不容忽視。
分析股票的其他因素
每個人都喜歡大特賣，但分析股票不是純粹看估值指標。投資優秀的公司，遠比買入股價低殘的股票重要得多。從這角度看，以下是股票分析另外三個重要因素：
股票分析實戰示範
我們很快來看一個假設劇本。舉例說，筆者想為投資組合加入家居裝飾股，正在考慮家得寶（Home Depot，NYSE：HD）和勞氏（Lowe's，NYSE：LOW）。
首先，我們來看一些估值指標。以下我們將兩家公司放在一起比較，分析部分估值指標：
|指標
|家得寶
|勞氏
|市盈率（過去12個月）
|24.5倍
|22.3倍
|預測盈利增長
|4.5%
|19.1%
|市盈增長率
|5.44倍
|1.17倍
|債務對EBITDA比率
|1.71倍
|2.26倍
|資料來源：CNBC、YCHARTS、YAHOO! FINANCE。數據截至2020年6月25日止。
從數據可得出一些結論。若以市盈率和市盈增長率來看，勞氏的估值都較低，但勞氏的債務對EBITDA比率較高，表示勞氏在兩者中，風險會較高。
筆者不會說哪一家公司較有核心競爭優勢。無可否認，家得寶的品牌和分銷網絡都要較強，但這一點對筆者的投資決定不會有太大影響，尤其是勞氏的估值較吸引。筆者同時看好兩家公司的管理團隊，而家居裝飾行業永遠有價有市。
你若認為筆者只集中看幾個指標，就可決定買入哪隻股票，重點正在這裡：評估股票時沒有所謂完美的方法，所以不同的投資者會選擇不同的股票。
可靠分析有助你作出明智決定
正如我剛才提到（值得一再重申），分析股票沒有絕對方法。股票分析的目的就是要找到你認為有價值的公司，值得長綫投資。使用上述分析方法，不單幫助你找出長遠有望回報豐厚的股票，更可防止你做錯投資決定，在股市損失慘重。
作者：Motley Fool Staff
本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。
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欄名 : 萬里創富