▲ 投資初哥老手 都要懂的股票分析秘訣

買入某公司的股票，自然希望這家公司將來的盈利會增長，帶動股價上升，高過你的入市價。

但很不幸，說易行難，講永遠可以天下無敵。其實如果你有水晶球，可以預測每家上市公司未來的收入和盈利，那麼早就發達啦！

正因為無法預知未來，投資股市時，我們會用一個好策略：股票分析。

分析股票有助投資者在某個時間找到值博率最高的股票。利用分析方法，我們可找到股價相對真實價值存在折讓的股票，這類股票將來的回報很有機會跑贏大市。

基本分析與技術分析

分析股票時，有兩種基本策略可用：基本分析和技術分析。

基本分析 建基於一個假設，就是股價不一定反映基礎業務的真正內在價值。基本分析師採用估值指標，以及公司業務相關的其他資料，評估股價是否吸引。基本分析的目的，是協助投資者找出長遠回報理想的股票。

建基於一個假設，就是股價不一定反映基礎業務的真正內在價值。基本分析師採用估值指標，以及公司業務相關的其他資料，評估股價是否吸引。基本分析的目的，是協助投資者找出長遠回報理想的股票。 技術分析一般假設股價反映所有現存資料，而且會按照趨勢升跌。換句話說，分析股價歷史記錄，技術分析師認為可以預測未來的股價走勢。例如，如果你見過有人分析股價走勢圖表，又或討論移動平均綫，那就是一種技術分析。

兩者有一個最大分別，基本分析重點是發掘長遠投資機會，而技術分析往往是想從股價短期波幅獲利。

我們一般鼓勵投資者採用基本分析，如果能專門投資那些股價合理的優秀企業，投資者的回報長遠應可跑贏大市。

股票分析四大指標

明白這一點，我們可以來看看四大指標，這些指標可說最重要，也最容易理解，都是你不可缺少的分析工具：

1. 市盈率（P/E）：公司向股東交待業績時，會公布每股盈利（EPS），這就是公司的利潤。市盈率是將公司的股價除以每股盈利（通常以年度計算）。舉例說，如果股價為30美元，而公司過去一年每股盈利為2.00美元，那麼市盈率就是15倍。這是基本分析最常用的估值指標，比較同一行業的公司，增長前景相同，這個指標可以大派用場。

2. 市盈增長率（PEG）：不同公司的增長率不同。市盈增長率是以股票的市盈率除以未來幾年預測的年度盈利增長率。舉個實例，如果某隻股票市盈率為20倍，而未來五年預測年度盈利增長為10%，則市盈增長率將是2倍。對於高速發展的公司，即使市盈率看來很高，但市盈增長率會較增長緩慢的公司「便宜」。

3. 市帳率（P/B）：一家公司的帳面值，就是資產淨值。帳面值可以這樣理解，理論上如果公司倒閉，出售所有資產後剩下的錢，就是帳面值。市帳率可比較公司的股價和帳面值。正如市盈率，市帳率最有用是比較同一行業的公司，因為增長前景相似。你使用市帳率時，應配合其他估值指標。

4. 債務對EBITDA（Debt-to-EBITDA）：評估某家公司，值得留意債務水平，這是一個好方法，可以為公司財政狀況把脈。債務指標有好幾種，但債務對EBITDA比率最適合新手。你可在資產負債表上找到總債務水平，又可從損益表找到EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）。如果一家公司的債務對EBITDA比率遠高於同業，就表示這項投資的風險很高，尤其是在經濟衰退和其他困境下，風險就不容忽視。

分析股票的其他因素

每個人都喜歡大特賣，但分析股票不是純粹看估值指標。投資優秀的公司，遠比買入股價低殘的股票重要得多。從這角度看，以下是股票分析另外三個重要因素：

長期競爭優勢： 作為長綫投資者，我們都想知道某家公司長遠是否能保持市佔率，甚至希望可以擴大。所以分析股票潛力時，一定要找出長期競爭優勢，亦即「經濟護城河」（Economic moat），這一點很重要。競爭優勢可以有好幾種形式。這裡只舉幾種例子，例如家傳戶曉的品牌可使公司有議價能力，專利可保護公司免受競爭對手挑戰，而龐大分銷網絡可使成本低於同業。



作為長綫投資者，我們都想知道某家公司長遠是否能保持市佔率，甚至希望可以擴大。所以分析股票潛力時，一定要找出長期競爭優勢，亦即「經濟護城河」（Economic moat），這一點很重要。競爭優勢可以有好幾種形式。這裡只舉幾種例子，例如家傳戶曉的品牌可使公司有議價能力，專利可保護公司免受競爭對手挑戰，而龐大分銷網絡可使成本低於同業。 優秀的管理層： 如果某家公司的管理層乏善可陳，即使產品有多好，行業的增長速度有多快，都不會有很大作為。理想的話，公司的行政總裁和其他主要管理人員要有成功的實戰經驗，對行業又有深入廣泛的知識，而且與股東同坐一條船，大家利益一致。



如果某家公司的管理層乏善可陳，即使產品有多好，行業的增長速度有多快，都不會有很大作為。理想的話，公司的行政總裁和其他主要管理人員要有成功的實戰經驗，對行業又有深入廣泛的知識，而且與股東同坐一條船，大家利益一致。 行業趨勢：長綫投資者要特別留意長遠增長前景亮麗的行業。例如，網上零售是很明顯的市場大趨勢。過去十年左右，網上零售佔整體市場的百分比從不到5%增至今天超過11%。由此看來，電子商貿是一個擁有很好增長趨勢的行業。雲端運算、支付技術和醫療是另外幾個例子，這些行業未來幾年有望蓬勃發展。這些趨勢對你很有幫助，可以確定應集中（和避開）分析哪些行業。

股票分析實戰示範

我們很快來看一個假設劇本。舉例說，筆者想為投資組合加入家居裝飾股，正在考慮家得寶（Home Depot，NYSE：HD）和勞氏（Lowe's，NYSE：LOW）。

首先，我們來看一些估值指標。以下我們將兩家公司放在一起比較，分析部分估值指標：

指標 家得寶 勞氏 市盈率（過去12個月） 24.5倍 22.3倍 預測盈利增長 4.5% 19.1% 市盈增長率 5.44倍 1.17倍 債務對EBITDA比率 1.71倍 2.26倍 資料來源：CNBC、YCHARTS、YAHOO! FINANCE。數據截至2020年6月25日止。

從數據可得出一些結論。若以市盈率和市盈增長率來看，勞氏的估值都較低，但勞氏的債務對EBITDA比率較高，表示勞氏在兩者中，風險會較高。

筆者不會說哪一家公司較有核心競爭優勢。無可否認，家得寶的品牌和分銷網絡都要較強，但這一點對筆者的投資決定不會有太大影響，尤其是勞氏的估值較吸引。筆者同時看好兩家公司的管理團隊，而家居裝飾行業永遠有價有市。

你若認為筆者只集中看幾個指標，就可決定買入哪隻股票，重點正在這裡：評估股票時沒有所謂完美的方法，所以不同的投資者會選擇不同的股票。

可靠分析有助你作出明智決定

正如我剛才提到（值得一再重申），分析股票沒有絕對方法。股票分析的目的就是要找到你認為有價值的公司，值得長綫投資。使用上述分析方法，不單幫助你找出長遠有望回報豐厚的股票，更可防止你做錯投資決定，在股市損失慘重。



作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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