▲ 【移民澳洲】1,000萬港元可澳洲買地建屋創業 90後港女生分享墨爾本置業心得

很多人移民，是為了實現在香港不可能實現的夢想。90後Alison早年隨家人移民澳洲，與夥伴合資，以1,000萬港元成本買地建屋，圓其創業夢。

1,000萬港元成本買地分售

現時正職為律師的Alison，同時有發展地產事業的理想，建立自己的「地產王國」。聽起來很宏大，皆因我們心知在香港若非大財團，斷無法成為地產發展商，不過在澳洲就有這個可能，因為在澳洲可以買地建屋。

Alison的事業開端，是與合夥人夾約1,000萬港元，在當地買一幅大地皮分割成數塊細地皮銷售，或者在地皮上建數個Townhouse再售出。不過她直言，當中風險好高。「起樓好多時會爛尾，或許是地點不好沒有人買，或者你要給中介好高佣金才可散貨，隨時血本無歸。」

所幸的是，她至今回報尚算不俗。「澳洲就有好多機會是香港沒有的。在澳洲只要你勤力工作就可以買樓，甚至買地起樓，這對香港人來說好重要，因為香港人，尤其是年輕人，面對的問題是沒有上流力。」

▲ 地產事業至今回報不俗，Alison幾個月已獲利過百萬港元。

澳洲置業 宜找當地地產中介

開展了地產事業的Alison，她也善意提醒港人盡量不要去香港的展銷會，最好直接去找澳洲地產中介，有更多選擇之餘，也避免「中伏」。「香港人去的展銷會，很多都是在澳洲賣不出的貨，可能是定價過高，或者質素低地點差。如果我手上有筍盤，根本在當地已有好多人搶，不需要再以繁複手續、過高佣金賣給海外人士。最近眼見市面多了悉尼新機場附近樓盤，從0到1當然有好大發展空間，但問題是，當地人誰會願意住在那樣嘈吵的地方？買了都未必能賣出或租出，而且不知道甚麼時候會升，我不會推薦給港人。想買到筍盤要懂得多和當地人溝通，就算你隔山買牛都不可以閉門造車。」

這樣說或許會得罪行內人，但Alison更想做一個有良心的地產商，售賣高質素樓盤。「以前我在香港都會只向錢看，但來到澳洲，或許是受到氣氛感染，當租金、供樓壓力減少，良心就出來了。所以我對於想移民過來或在這邊買樓的港人，都會有種使命感，大概當你移民一次就會知道原因，你不會想見到香港人被騙。」

▲ Alison建議有意購買澳洲樓盤人士，最好與當地人詳細了解。

澳洲技術移民

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【原文︰90後女生移民澳洲圓事業夢買地建屋 分析墨爾本地區樓市】

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