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【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？

職場 18:10 2020/07/24

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【DSE放榜】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？ -

香港中學文憑試（HKDSE）剛放榜，有考生會選擇繼續升學，亦有選擇投身社會。無論考試成績是否理想，都總有出路。現時不少公司均會看重求職者的軟硬技能，即使未有達到相關學歷，也有機會獲聘。求職平台LinkedIn就列出全球最搶手的10大職業，這些職業不僅薪酬待遇好，更可透過網上學習職位所需技能，而獲得工作機會。

【延伸閱讀】【DSE放榜2020】給DSE應屆考生的信　繼續升學、投身社會　應該點揀？

LinkedIn分析平台上的職位空缺的數據，列出全球10大最搶手職業。這些職位空缺數量最多，而且在過去的4年中，空缺數量有穩定增長，招聘人數也沒有顯著下降。

分析發現，這些搶手的職業薪酬待遇不差，至少足以應付生活所需，而且沒有大學學歷的人，也可透過網上學習課程來培養職位所需的技能，而獲得工作機會。

LinkedIn駐英國經理Josh Graff指，這些工作的好處在於你不一定需要受正規教育，可透過網上課程學習所需的技能。他曾經從大學輟學投身職場，他以過來人身份指，明白部分人或會更喜歡直接工作以獲得專業經驗。但他補充指，大學教育仍然扮演非常重要的角色。 

Linkedin列10大最搶手職業
1 軟件開發（Software Developer）
2 銷售代表（Sales Representative）
3 專案經理（Project Manager）
4 IT管理（IT Administrator）
5 客戶服務專員（Customer Service Specialist）
6 數碼行銷（Digital Marketer）
7 IT支援服務（IT Support/Help Desk）
8 數據分析師（Data Analyst）
9 財經分析師（Financial Analyst）
10 平面設計師（Graphic Designer）

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 職場百科

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