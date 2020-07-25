▲ 【移民澳洲】90後女生移民澳洲任職律師 拆解技術移民、墨爾本買樓方法

近年香港局勢不穩，愈來愈多人計劃在未來移居海外。澳洲當局早前宣布，將會延長港人學生及臨時工作簽證至5年，提供入籍澳洲的新渠道。

【移民澳洲】澳洲公布延長港人簽證詳情 移民公司：年輕人最受惠（內附措施細節）

90後Alison早年隨家人移民澳洲，現時正職為律師的她，同時有發展地產事業的理想。今次由她講解投資澳洲物業及移民澳洲的方法。

▲ Alison（右）移民澳洲任律師，同時開拓自己的地產發展事業。

買地建屋呎價3,000港元

澳洲之所以成為熱門移民地點，除了因為氣候舒適、接受移民，也與其高性價比住屋有關。Alison指，在香港買一個單位的價錢，已可在墨爾本買兩個單位。澳洲租屋大約可分3類：

Apartment

Townhouse

買地起屋的Land & House

Apartment的話，租住墨爾本CBD約600呎單位不連車位，每星期租金約650澳元（約3,568港元）。置業的話，以Alison居住的市中心複式單位為例，上下兩層共超過1,000呎實用面積，同類型單位約330萬港元。

至於購買Townhouse，以距離市中心不太遠的北墨爾本地區為例，通常呎價會低過2,000港元一呎。而該地區買地建屋屬於中等價錢，每呎約需580澳元至750澳元（約3,183港元至4,117港元），建成的屋實用面積可由1,500呎至超過5,000呎。

▲ Alison最初與合夥人夾錢1,000萬港元買下大地皮再分銷。

建築工人收入比醫生律師更高

而身為律師的Alison亦熟知移民事宜，她解釋移民澳洲大約可分為3個常見的途徑：家庭團聚、技術移民和投資移民，而最常被港人討論的便是技術移民。「現時最受歡迎的是IT行業，我認識有朋友到來大約1星期，便找到矽谷大公司的工作，只不過是30歲已經成為澳洲的Top Income Earner，另外護士也是熱門行業。」

至於最近議論紛紛的三行工人、水喉匠等，在澳洲亦很吃香。「澳洲是移民國家，每年都有好多人移民過來，加上當地鼓勵生育，人口長期增長，所以不斷起樓，樓價呈穩步上揚。而且當地人工升幅會跟隨通脹調整，造就了澳洲建造業長期OK的情況，而建築工人亦長期短缺，收入甚至比醫生律師更高。」

她舉例，之前家裏請人裝修，兩個工人一日工錢已達1,000澳元（約5,489港元），水喉匠數小時收300澳元（約1,646港元）。「全職藍領工人薪金可達12萬澳元（約65萬港元）一年，好多醫生、律師都無這樣的收入。在香港你讀私立學校出來做地盤可能會被取笑，但在這裏是一件好正常的事，因為這裏職業無分貴賤。」

而且，澳洲政府為了支援建造業，低收入人士在住屋方面亦有津貼，例如買地建屋，總額若不超過75萬澳元（約412萬港元），家庭年收入不超過12.5萬澳元（約65.8萬港元），就可獲2.5萬澳元（約13.7萬港元）津貼。以永久居民可借銀行按揭約8成至9成而言，數額相當不錯，為建造業與市民福祉營造雙贏的局面。

不過Alison指，三行工人通常因為英語不好或年紀太大而移民失敗。「我有客人逾40歲，等了兩年幾技術移民也沒有消息。而且技術移民也改了制，曾在當地讀書或工作人士會加分。」

▲ 墨爾本城市景。

移民前建議先到當地嘗試生活

現時社會環境劇變，許多港人心焦如熱鍋上的螞蟻，趕住移民「走難」，惟不少港人移民後卻因不適應而回流返港。Alison建議港人應該要先去不同地方生活半年至1年，工作假期也好，暫住親戚朋友家也好，在有比較之下，才知道最適合自己的地方，「可以心急留意，但千萬不要心急下決定。」

她又提及，在澳洲要融入不是難事。「大家可以看看當地的報紙，了解別人的社會、歷史和文化。你去了一個地方生活，就不要當自己去旅行，要懂得尊重別人文化，他們才會覺得你是一分子，融入不到自己都有責任。」

▲ Alison現時與家人住在墨爾本CBD地帶。

澳洲置業貼士

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【原文︰90後女生移民澳洲圓事業夢買地建屋 分析墨爾本地區樓市】

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