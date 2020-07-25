▲ 【外賣優惠】信和旗下酒店外賣優惠 精緻便當70元起 -

新冠肺炎第三波疫情爆發，政府再實施限聚令及抗疫措施，由7月15日午夜起所有食肆下午6時至翌日5時只有外賣，不設堂食，香港多間酒店食肆隨即推出各項外賣優惠。經過一日辛勞工作的打工仔，回家後又不想煮飯的話，不妨考慮這幾款外賣，安在家中歎一個星級晚餐。

信和酒店旗下酒店推出全新外帶美食套餐、便當外帶及外送優惠。食客可直接在酒店預訂外帶美食外，還可用戶戶送（Deliveroo）手機應用程式購買指定餐廳外賣，而透過OpenRice訂購更可享外賣自取優惠。

【延後閱讀】【外賣優惠】半島酒店都得外賣自取！酒店餐廳外賣套餐一覽

香港黃金海岸酒店 外帶便當80元起

香港黃金海岸酒店內的沙嗲軒、粵及聆渢咖啡廳會推出10款外帶便當，精選款式包括便當J的明爐燒鵝、滋補潤肺湯、紅燒麻婆豆腐、清炒時菜配絲苗白飯等，價錢由80元起。另單點菜式可享8折優惠。

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城市花園酒店 外賣套餐100元

城市花園酒店的綠茵閣推出8款全日供應的外賣套餐，如韓式套餐有牛肋條、芝士炸雞配炒粉絲等；日式套餐有天婦羅拼盤、壽司卷配章魚小丸子等；泰式套餐則有肉碎炒金邊粉配泰式魚餅及炸蝦餅等，每款100元起，滿1,000元更可獲贈100元餐飲優惠券。其餘單點菜式可享8折。

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皇家太平洋酒店 便當每款70元起

皇家太平洋酒店精選的5款便當，包括有日式照燒牛肋骨飯及招牌海南雞飯配福建薄餅等，每款70元起，並可以優惠價15元加配湯或餐飲，滿600元以上可享尖沙咀區免費送餐，滿1,000元以上可免費送至油麻地及佐敦區。另可以85折優惠單點菜式，包括黃金脆魚皮、肉骨茶及麥皮牛油大蝦等。

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港島太平洋酒店 外賣套餐88元起

港島太平洋酒店則於午晚市推出外賣套餐，可選XO醬炒斑球飯、招牌焗豬扒飯或日式燒鰻魚飯等，配例湯及點心全部88元起，並同時供應自選菜式，有招牌薄餅、越式炒河粉及素食番茄蘑菇意大利麵等，於官網訂購可享85折。

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作者：黃依情

責任編輯：招美寶、郭秀芳

（節錄）

【原文：抗疫期歎星級外賣 酒店加推晚市優惠（收費文章）】

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