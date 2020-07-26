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【懶人食譜】平價開胃拌麵！大廚教煮簡易蒼蠅頭拌麵

日常開支 15:00 2020/07/26

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【懶人食譜】平價開胃拌麵！大廚教煮簡易蒼蠅頭拌麵

踏入7月盛夏，炎熱天氣可能會令胃口變差。食涼菜或拌麵正好開胃解膩，既有色香味之餘，同時清新可口。這次台灣人氣過江龍KiKi麵店的行政總廚練志堅師傅，就會教大家一道店家的招牌菜蒼蠅頭拌麵，惹味非常，最適合夏天食。

【延伸閱讀】【懶人食譜】IKEA肉丸輕鬆煮！住家北歐菜位位唔駛50蚊

「所謂的蒼蠅頭，即是有如點點蒼蠅頭的黑色豆豉，再搭配韭菜、小辣椒及豬肉末拌炒，最後與關廟麵拌勻，就成為一道開胃惹味的拌麵。」練志堅師傅說。

材料

  • 關廟麵 200克
  • 豬肉碎 30克
  • 韭菜花碎 75克

薑蒜水材料

  • 薑 20克
  • 蒜頭 20克
  • 食用水 80毫升

調味料

  • 台式醬油 少許
  • 台式油膏 少許
  • 糖 少許
  • 豆豉粉 3克
  • 豆豉碎 3.8克
  • 指天椒碎 少許
  • 蒜蓉 少許
  • 辣油 20毫升
  • 香油 8毫升
  • 鹽 少許

做法

1．先製作薑蒜水，薑去皮後加入洗淨的蒜頭及食用水，用攪拌機攪勻後，再隔渣備用。

2．韭菜花洗淨後切成小粒，豬肉剁成碎。

3．先將豬肉碎炒至半熟，盛起備用。

4．爆香蒜蓉及指天椒，將豆豉碎炒香，加入豬肉碎、鹽及韭菜花碎炒至熟透。

爆香蒜蓉及指天椒，將豆豉碎炒香，加入豬肉碎、鹽及韭菜花碎炒至熟透。（湯炳強攝）

5．將醬油、油膏、糖、100毫升的薑蒜水及豆豉粉放入大碗中，拌勻備用。

將醬油、油膏、糖、100毫升的薑蒜水及豆豉粉放入大碗中，拌勻備用。（湯炳強攝）

6．煲一鍋大滾水，將麵條放入滾水中淥3分鐘，撈起盛乾水後倒入碗中。

煲一鍋大滾水，將麵條放入滾水中淥3分鐘，撈起盛乾水後倒入碗中。（湯炳強攝）

7．依次序加入蒼蠅頭料、香油及辣油便完成。

依次序加入蒼蠅頭料、香油及辣油便完成。（湯炳強攝）

拌麵的製作成本亦相當便宜。在百佳網店，購買上智關廟麵只需18.9元；金蘭醬油則需27.9元；珠江橋牌陽江豆豉則售4.5元；李錦記花椒辣油只需13.9元；冠益華記芝麻香油則售14.元。不過，台式油膏較難在香港買到，甘薯葉網店出售金蘭醬油膏則售24元。因為這個食譜只需要少量豬肉碎，而一般在街市買免治豬肉最少都要15至20元。在街市購買韭菜花、薑、蒜頭及指天椒，大約20元就可以買齊。

小貼士

  • 關廟麵是手工生曬麵，與其他麵條的受水性不同，麵條更Q彈耐煮。
  • 淥麵時要用較大鍋的水且全程要保持大滾。水份太少的話，麵放進水後，水已不滾，淥出來的麵會易腍及塌下來，做不到煙韌效果。
  • 將麵盛起倒入碗後，還要加入薑蒜水，可以令麵散開，口感更有層次。如只用醬料拌麵的話，麵餅就會黏在一起。

作者：黃依情

責任編輯：招美寶、李越樺

（節錄）

【原文：大廚教台灣人氣店招牌菜 蒼蠅頭拌麵

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欄名 : 生活理財

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