▲ 【數碼轉型】「疫」境下自我增值數碼技能 提升就業競爭力

新冠肺炎第三波疫情持續，香港經濟前景仍面對巨大的不確定性，為不少僱主和員工帶來挑戰。最新失業率升至15年來新高，早前一求職網站所做的調查顯示亦有多達七成半受訪者表示對就業前景不甚樂觀。

縱使疫情對零售及旅遊等行業造成一定打擊，但同時亦促進了不同行業的數碼轉型。Microsoft的數據顯示，自疫情蔓延，全球數碼轉型的速度急升，在兩個月內便追上了相等於以往2年的進度。隨着各行各業數碼化，我們逐漸看到技能供求的差距，而為了加速業務及整體經濟復甦，企業及人才應着手培訓及學習新技能，提升競爭力。

以數據分析技能和職位需求

員工宜保持「成長心態」（Growth Mindset），相信只要抱着積極學習的態度求變，自然可應對變幻莫測的市場，取得成功。Microsoft早前亦與LinkedIn合作，於本年內為全球各地2,500萬人提供更多數碼技能培訓，與公私營機構展開合作，希望協助受疫情影響的一眾人才增加競爭力。

藉着LinkedIn龐大的數據庫以及對全球就業人才的了解，我們能得到實時的就業市場數據及技能洞察，分析並了解就業市場的最新狀況。根據LinkedIn Economic Graph分析，以下是現時及未來幾年全球人才需求最大的10個職位，當中包括不少科技和數據分析相關的職位，可見數碼技能的需求有加無減。

1.軟件開發人員 2.銷售代表 3.項目經理 4.IT管理人員 5.客戶服務專家 6.數碼營銷專家 7.IT支援/Help Desk 8.數據分析師 9.財務分析師 10.圖像設計師

善用免費學習資源 自我增值

要在市場上保持競爭力，人才需要時刻學習，增值新技能。Microsoft Learn、LinkedIn Learning和GitHub Learning Lab平台上提供免費的學習內容，協助人才進修所需技能，並考取相關證書。LinkedIn Learning更為全球人才需求最大的10個職位提供所需培訓內容，讓人才輕易學習職位相關的技能。

此外，Microsoft早前一項研究發現本港企業管理層對於軟技能（Soft Skills）的重視程度比員工的預期高。LinkedIn Learning同時提供4大範疇的免費軟性技能網上課程，並制定及提供全新課程及內容，集中協助人才更好地駕馭未來的工作，掌握職場制勝的關鍵。

Microsoft將於年底前提供低成本和行業認可的技能認證途徑，當中包括雲端管理、數據分析、網絡安全管理等，並免費提供求職工具，讓人才經過考核後取得認證，更容易配對相應工作機會。

作者簡介：

分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。

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