從酒評家James Suckling波爾多En Primeur酒花推介　找尋法國酒抵飲之選

▲ James Suckling推介的10大抵買波爾多期酒，每枝都只是二、三百元，絕對是盲頭烏蠅揀波爾多酒的最佳選擇。

買法國波爾多期酒或酒花（En Primeur）可能不是你那杯茶，因為要等兩、三年葡萄酒才到手，寧願今天有酒今天醉，尤其是在新冠疫情限聚令下，不能呼朋喚友，就只好買枝酒回家獨酌。大家不妨參考一下酒評家James Suckling對2019年法國波爾多酒的評價，飲回舊Vintage，也是一個揀酒的竅門。

酒評家James Suckling在品試了1,044個2019年份法國波爾多葡萄酒的酒桶樣本（Barrel Sample）後，認為2019年份，令他想起2016、2015、2005，以及再久遠的1985及1989。葡萄酒呈現和諧、熟果，酸度適中，以及單寧柔順等的特質。

上月杪，他便選出了心目中的Top 50。可能大家心中有數，又是那5大酒莊排頭位，對！依次序是Haut-Brion、Lafite、Mouton及Margaux，但缺少了Latour，佔第五位是Haut-Brion的白酒，還要是James Suckling Top 50唯一得100分的葡萄酒。

▲ Haut-Brion的白酒，能夠遇見的機會真的很少。（圖片Kerry Wines提供）

James認為2019這個年份，最後的勝利者應該是Haut-Brion，因為酒質實在太出眾，令他想起飲過許多次的1989年份，但更和諧柔順。而他給Haut-Brion的白酒100分，正式推出時他應該不會反悔，因為實在太罕有、太難找，所以賣得比紅酒還要貴是有道理。

▲ Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, 2019是James Suckling 2019波爾多期酒的王者，當然很快便售罄。（圖片Kerry Wines提供）

至於其餘的Top 50，他也有幾枝是特別喜愛的，如No.10的Pontet-Canet、No.16的Haut-Bailly、No.20的Larcis Ducasse、No.21的Pavie-Macquin、No.22的Clinet 及No.31的Malescot-St.-Exupery，原因是以En Primeur這個價錢來說，酒質實在太好了。

翻查一下Kerry Wines的網頁（https://www.kerrywines.com/en-primeur），上述James的favourites，5月底開賣後，現在只有兩枝還有得賣，如Haut-Bailly（465歐羅，約4,124港元／6枝），真的要買趁手。

10大抵買波爾多期酒2019

酒莊及產區 評分 1. Chateau Malescot-St.-Exupery, Margaux 96-97 2. Chateau d'Issan, Margaux 96-97 3. Chateau Phelan Segur, St. Estephe 96-97 4. Chateau Giscours, Margaux 96-97 5. Chateau Branaire-Ducru, St.Julien 95-96 6. Chateau Faugeres, St.Emilion 95-96 7. Chateau Haut-Bages-Liberal, Pauillac 95-96 8. Chateau Ferriere, Margaux 95-96 9. Chateau Malartic-Lagraviere, Pessac-Leognan 95-96 10. Chateau Batailley, Pauillac 95-96

另一枝有得賣的，是三級酒莊Malescot-St.-Exupery（210歐羅，約1,863港元／6枝，Kerry Wines），其實計算起來，一點也不貴，只是約300港元一枝。事實上，James也有另一張名單——Best Value Buys from Bordeaux 2019 En Primeur，羅列10枝抵飲之選，Malescot-St.-Exupery就是排首位，得分96-97。

▲ Chateau Malescot-St.-Exupery, Margaux, 2019在James Suckling 2019 10大抵買波爾多期酒排頭位。（圖片Kerry Wines提供）

Malescot-St.-Exupery能夠榮登抵買榜首，原因除了抵飲，還因為一向在市場有很好的名聲。James去年已對酒莊2018年份，非常有好感，評分97-98。他覺得2019質素很接近，而且風格更加典雅。他相信最終會肖似2016及2017的出色品質。

James也點名稱讚排第三的Phelan Segur，毫無疑問是St. Estephe區最出色的代表作；其順滑及深度直迫同區的二、三級酒莊Montrose、Cos d'Estournel及Calon Segur等酒莊。

▲ Chateau Phelan Segur, St. Estephe, 2019（183歐羅，約1,623港元／6枝，Kerry Wines）

至於排第四的Giscours，James指這三級酒莊每年都釀製出色的葡萄酒，而今年酒質尤其凝煉及平衡。除了1970年份，評分超出96分外，James相信，當葡萄酒正式面世時，2018及2019年份，都可以評96分以上。

▲ Chateau Giscours, Margaux, 2019（234歐羅，約2,075港元／6枝，Kerry Wines）

其實這10大抵買波爾多期酒，相比2018年份售賣時，今年價格都有18%-23%折扣。就算不買期酒，這些酒莊其他年份在市場的價格，每枝都只是二、三百元，絕對是盲頭烏蠅揀波爾多酒的最佳選擇。