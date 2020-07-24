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友和Acer電腦限時開倉低至2折 OK便利店Haagen-Dazs雪糕批$100/5件

消費錦囊 07:00 2020/07/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、友和YOHO x Acer限時電腦開倉 低至2折

7月24至26日期間，友和YOHO x Acer將會推出限時電腦開倉優惠，接近100部電腦，低至2折！

優惠詳情

2、OK便利店：Haagen-Dazs脆皮雪糕批$100/5件

由即日起至7月26日，Haagen-Dazs脆皮雪糕批$100/5 件，平均每支只需$20。數量有限，售完即止。推廣只適用於部分分店。

3、La Famille：7月生日之星 免費獲贈小蛋糕

La Famille 7 月生日之星優惠，7月30日生日的人士，於7月27日至7月30日期間到 la famille 尖沙咀海港城店、中環國際金融中心店、銅鑼灣耀華街店、旺角朗豪坊店、銅鑼灣世貿中心店 或尖沙咀K11 購物藝術館店，向店員出示有效的身分證明文件核對出生日期後，追蹤Instagram 及讚好la famille Facebook 專頁 ，可即時免費選擇一件10cm 的戚風小蛋糕。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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