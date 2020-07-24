【外賣優惠】BEANS全綫分店　全日外賣自取7折

由於疫情反覆，BEANS宣布全綫分店所有食物及飲料，全日外賣自取7折直至疫症緩和。

需要注意，以上優惠不適用於「早餐」「午餐」及「下午茶」餐牌並以價格較低者為準。

此優惠不適用於Openrice外賣自取，需以Openrice Apps價格為準。優惠亦不適用於戶戶送外賣服務，優惠不能同時使用。

分店一覽

Beans

九龍灣偉業街33號德福廣場2期P39A號舖

Tel： 25580230

Beans Brekkie Room

將軍澳重華路8號東港城1樓105號舖

Tel： 2777 7099

​Beans Be Water

馬鞍山廣場 3/F Shop 337

Tel： 2777 7072

​Beans The Greenhouse

新城市中央廣場（Home Square）5樓503號舖

Tel： 2777 7078

Beans The Backyard

將軍澳PopCorn商場1樓F95號舖

Tel： 2777 7009

Beans The Courtyard

大埔超級城D區地下670A-671A號舖

Tel： 5396 2747

Beans

荃灣海壩街99號地下

Tel： 2777 7006

撰文：hket小編