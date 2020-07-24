【外賣優惠】BEANS全綫分店 全日外賣自取7折
消費錦囊 09:00 2020/07/24
由於疫情反覆，BEANS宣布全綫分店所有食物及飲料，全日外賣自取7折直至疫症緩和。
需要注意，以上優惠不適用於「早餐」「午餐」及「下午茶」餐牌並以價格較低者為準。
此優惠不適用於Openrice外賣自取，需以Openrice Apps價格為準。優惠亦不適用於戶戶送外賣服務，優惠不能同時使用。
分店一覽
Beans
- 九龍灣偉業街33號德福廣場2期P39A號舖
- Tel： 25580230
Beans Brekkie Room
- 將軍澳重華路8號東港城1樓105號舖
- Tel： 2777 7099
Beans Be Water
- 馬鞍山廣場 3/F Shop 337
- Tel： 2777 7072
Beans The Greenhouse
- 新城市中央廣場（Home Square）5樓503號舖
- Tel： 2777 7078
Beans The Backyard
- 將軍澳PopCorn商場1樓F95號舖
- Tel： 2777 7009
Beans The Courtyard
- 大埔超級城D區地下670A-671A號舖
- Tel： 5396 2747
Beans
- 荃灣海壩街99號地下
- Tel： 2777 7006
撰文：hket小編