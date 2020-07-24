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【外賣優惠】BEANS全綫分店　全日外賣自取7折

消費錦囊 09:00 2020/07/24

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由於疫情反覆，BEANS宣布全綫分店所有食物及飲料，全日外賣自取7折直至疫症緩和。

需要注意，以上優惠不適用於「早餐」「午餐」及「下午茶」餐牌並以價格較低者為準。

此優惠不適用於Openrice外賣自取，需以Openrice Apps價格為準。優惠亦不適用於戶戶送外賣服務，優惠不能同時使用。

分店一覽

Beans

  • 九龍灣偉業街33號德福廣場2期P39A號舖
  • Tel： 25580230

Beans Brekkie Room

  • 將軍澳重華路8號東港城1樓105號舖
  • Tel： 2777 7099

​Beans Be Water

  • 馬鞍山廣場 3/F Shop 337
  • Tel： 2777 7072

​Beans The Greenhouse

  • 新城市中央廣場（Home Square）5樓503號舖
  • Tel： 2777 7078

Beans The Backyard

  • 將軍澳PopCorn商場1樓F95號舖
  • Tel： 2777 7009

Beans The Courtyard

  • 大埔超級城D區地下670A-671A號舖
  • Tel： 5396 2747

Beans

  • 荃灣海壩街99號地下
  • Tel： 2777 7006

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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