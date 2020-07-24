▲ 【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證 居英港人分享英國搵工心得

英國政府公布英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，持BNO港人及近親明年1月起可申請特別簽證，留英5年後可申請定居及入籍，期間可以工作或讀書。不過，很多人擔心在英國找工作很困難，到底在英國找工作有甚麼注意事項？甚麼途徑較大機會找到工作？

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現時定居英國的Sue不時在社交網站分享居英的生活點滴，早前就分享了自已在英國找工作的經驗。到底在英國找工作是否真的如此困難？

1. LinkedIn

如果想在英國找工作，Sue建議開設LinkedIn帳戶。Sue指自己以往並沒有LinkedIn帳戶，但不少英國公司的人力資源部，或者獵頭公司，都會在LinkedIn尋找合適的求職者，如果公司有職位空缺，他們覺得你可以勝任，亦會主動找你去面試。如果想增加自己應徵機會，最好「執靚」LinkedIn的CV。

2. 加入facebook群組

Sue亦建議港人可加入一些facebook群組，了解英國有哪些職位空缺，更可有機會在赴英前就找到工作。

3. 親身派CV

除了上述2個方法外，Sue亦試過親身到牛津街（Oxford Street）派CV，當然行業主要是零售銷售。牛津街商店林立，有不少中國遊客到訪，對會說普通話的員工會有一定需求。Sue分享，當日在牛津街派了接近20至30份CV，雖然只有一間店舖找她面試，而且最終都沒有聘用她，但她卻認為這個方法始終能為她帶來一個面試的機會，有需要的話試試亦無不可。

Sue移民經歷分享：【按此】

此外，Sue亦推薦多個英國求職網站，包括indeed.co、Reed、Totaljobs、Monster等。不過，Sue曾寄出近百份CV，最終只有4至5份有回音，回覆率不高。

而Sue亦提到自己曾於英國做過3份工作，而工資則貼近最低工資。

而英國政府每年4月都會調整最低工資，最新的工資如下：

學徒：4.15英鎊（約41港元）

18歲以下：4.55英鎊（約45港元）

18至20歲：6.45英鎊（約64港元）

21至24歲：8.20英鎊（約81港元）

25歲或以上：8.72英鎊（約86港元）

授權轉載：Youtube@Sue Mama Channel|Facebook

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網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

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責任編輯：曹佩鈞