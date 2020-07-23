【BNO移民英國】持BNO港人明年起可申請特別簽證 6個月經濟證明需預留多少錢？ (附7項條件證明)

▲ 【BNO移民英國】持BNO港人明年起可申請特別簽證 6個月經濟證明需預留多少錢？ -

英國政府公布英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，持BNO港人及其近親明年1月起可申請特別簽證留英，作為移民入籍的其中之一途徑。英國政府列出6大申請條件，包括申請人需具備BNO的資格、在香港居住及證明自己有經濟能力能在英國生活至少6個月等。若有意申請BNO特別簽證留英，需預留多少錢？

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其他簽證存款要求並不高

BNO簽證申請方式會透過網上申請，簽證費用將於今年秋季公布，並由明年1月開始接受申請。至於申請條件之一的經濟能力證明，英國政府暫時只公布可用作證明的文件，未有透露具體金額。參考英國其他逗留簽證，其門檻並不高：

英國工作假期簽證「青年流動計劃」（Youth Mobility Scheme），最多可在英國逗留2年，要求申請人需有1,890英鎊的存款（約18,633港元）

工作簽證（General work visa (Tier 2)）最多可在英國工作5年，要求申請人需有持有945英鎊（約9,317港元）的存款並存放連續90天。

工作簽證的居留時間比工作假期簽證長，但存款證明要求金額較低，相信是基於工作簽證申請人需於當地受僱，有固定收入有關。至於BNO特別簽證申請人，由於未有要求申請人需為受僱狀況，而申請條件明確地列明需證明自己有經濟能力在英國生活至少6個月，門檻或比其他簽證為高。

BNO特別簽證可用作證明經濟能力的文件

銀行存款

在英國期間的常規收入的證明，例如工資、投資或養老金

投資

收到海外教育補助金

英國的工作機會

在英國的伴侶、配偶或其他家庭成員的收入，例如父母資助或配偶在英國工作賺取的工資

家人或朋友所提供的住宿

4人家庭6個月生活費約11萬元起

據Anlex灝鏘移民行政總裁羅立光指，在英國生活的3至4人家庭，平均每月生活費約2,000英鎊至3,000英鎊（約19,380港元至29,070港元），即3至4人家庭的6個月生活費約為12,000英鎊至18,000英鎊（約118,425港元至177,638港元）。

假設單身人士在英國平均每月生活費約為1,000英鎊（約9,864港元），即6個月生活費約6,000英鎊（約59,186港元）。

每年需繳付健康稅

至於申請簽證的其他費用，申請人持BNO特別簽證期間需繳交「健康稅」（IHS），現時英國留學生或持有工作假期簽證人士，每年需繳交300英鎊（約2,963港元）；其他簽證或參與移民計劃的人士，現時每年需繳交400英鎊（約3,952港元）。但要留意，英國政府計劃自2020年10月起上調有關費用，大部分的簽證需繳付的「健康稅」費用將增至每年624英鎊（約6,151港元），而留學生簽證及持有工作假期簽證人士則增至每年470英鎊（約4,633港元）。

申請人住滿5年後可申請定居，費用為每人2,389英鎊（約23,526港元），另加19.2英鎊（約189港元）生物辨識註冊費（Biometric enrolment fee）。申請定居後住滿12個月後，可入籍成為英國公民，其費用為1,206英鎊（約11,876港元）。

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網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁】

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁】

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁】

責任編輯：李瑩

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