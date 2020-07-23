▲ 【DSE放榜2020】給DSE應屆考生的信 繼續升學、投身社會 應該點揀？

DSE放榜，跟住落嚟，DSE應屆考生大概都係要諗揀咩科，讀乜嘢，定係唔讀書，直接出嚟做嘢。其實，正確啲講，係而家馬上繼續讀書，定係第時先至再考慮讀唔到。

DSE並非代表一切

學海無涯，無論從事邊一個行業都好，都總有形形式式的證書或者資格可以考取。就算而家冇，將來都會有。唔使信我，信張家輝。

所以呢，大家嘅著眼點應該係，而家讀書嘅 value-add 大啲，抑或係遲啲先好？

如果大家本身想做醫生、護士、工程師呢啲職業，咁就梗係要讀落去啦。

假如今年唔夠分考入去，就要諗下使唔使兜遠路，例如話副學士或者高級文憑之類。

但如果，大家想做嘅嘢，根本同學歷無關，例如純粹想做廚師或者工匠，咁呢個時勢，我覺得先做喜歡嘅工作，儲下錢先，其實都好合理。冇話一定要讀大學嘅。

升讀大學 vs 投身社會

大學係一個訓練思考方式同埋追求學問嘅地方，能夠令 mindset 變得更成熟、更深邃，當然很好。但係社會大學，即係出嚟做嘢，同樣地係木人巷，鍛鍊大家嘅心智。

尤其是，如果大家對於未來嘅打算，係有諗過放眼世界嘅話，咁就要認真諗下，係咪要隨波逐流，揀啲大路、「水泡」科目，抑或係揀一啲可以發揮到自己嘅潛能，同時喺香港以外嘅地方都用得著嘅科目。

香港暫時仲係亞洲區嘅金融中心，但係銀行同金融從業員，往往就係海外國家最唔需要嘅。你係會計師或者律師都仲好啲，但係一般前線或者後勤嘅員工，除非搵得多到夠你投資移民，否則，完全，係完全冇著數。

作為一個讀完一張又一張沙紙，一個又一個 Master 嘅人辦，我諗，我有資格講呢啲。

銀行、金融、地產、炒炒賣賣都可以為大家快速帶來收入。衰啲講，喺彌敦道開藥房賣口罩都搵得多過你。咁你唔去開舖？

年輕人目光要遠大

職涯規劃，係一個長遠而且需要深思熟慮嘅過程。

大家今時今日未必知道自己十年後從事乜嘢行業，但係肯定知道自己嘅喜好，肯定知道自已有乜嘢叻，有乜嘢一定搞唔掂。

又，當知道自己嘅長處同局限，透過排除同篩選，點都可以 shortlist 到幾個可行嘅方向。當然，請將目光放遠啲，唔係事必要諗「喺香港搵唔搵到食」。今日唔知聽日事，大家呢兩年仲未學精？

往後嘅思考，都係圍繞返你而家或者將來讀書，可以點樣幫到你成為一個更好嘅人，可以點樣令你與別不同。好似好虛咁，但係人人背景同天資都唔同，冇乜得一概而論。

財政許可應積極考慮外國升學

如果屋企有能力負擔嘅，積極考慮下去外國升學啦。最多抵諗啲，學餘時間做下兼職幫補下。我成世人都冇出過海外讀書 (exchange 都冇) ，算係一個遺憾嚟嘅。趁年少冇束縛，畀個選擇自己開闊條路好。

書，其實幾時都可以讀。唔夠分，最多遲啲讀。一扇窗關上，可能就有另一道門打開。夠分嘅，而家讀埋先，享受埋大學生活，無可無不可，但 2020 年唔係 2000 年，年輕人可以安逸享樂嘅日子，未必有上一輩咁多。

好抱歉，呢個係社會嘅錯。但如果要適者生存，喺不停變化嘅環境之中都可安身立命，就唯有盡可能諗遠啲、諗闊啲。

回望返五年前寫嘅「要是甘於庸碌，那就讀 BBA 吧」，更加感慨，原來要平庸地過活，都唔係咁容易。

【關於作者】

八十後，土生土長。中學志願做戰地記者，大學主修新聞與傳播，畢業後曾寫波經、跑體育新聞、通宵報新聞，方知衣不稱身。 轉工變轉行，轉咗入銀行，穿梭後勤、中場、前線，由九龍東殺返入中環。近年轉戰金融服務業，返工寫字，放工繼續寫字。相信文以載道，字以結緣。說話唔多，怕出口傷人。

【本文獲作者賴叔@職場心經授權轉載，原文題為：寫於 DSE 放榜日】