【新冠肺炎保險】友邦、宏利、保柏、藍十字等延長新冠病毒的保障　一文看清各保險公司額外保障期詳情【新增滙豐保險、東亞人壽】

本港新冠肺炎疫情嚴峻，累計確診個案已突破3,600宗。因應疫情發展，多間保險機構，例如友邦、宏利、保柏、安盛等均延長針對新冠肺炎的額外保障期，包括住院現金保障、隔離期間現金保障、身故恩恤金等，部分保險機構亦作出保險產品特別安排。

滙豐保險

由2月1日開始持有任何滙豐保險的壽險保單，受保人及其家人將獲享為期一年的免費2019冠狀病毒病特別保障。因新冠病毒病在註冊醫生之建議下入院，將可獲每日1,000元住院現金賠償，最多達45日。未來12個月內到期保費之寬限期將延長至180日。

由即日起至9月30日，成功投保任何滙豐保險壽險計劃的人士，若受保人或其家人確診感染新冠病毒病，除了可享以上保障外，亦可獲一筆過2萬元現金作診斷保障之賠償。若受保人或其家人不幸因病而身故，可獲一筆過18萬元現金作身故賠償。

東亞人壽

由即日起至年9月30日，受保人因確診新型冠狀病毒而需住院，可獲每日800元的「住院現金津貼」，最長達 45 天；若不幸身故，可獲20萬元的「額外身故保障」。

於保障期內新簽發的保單，冷靜期將由21天延長至45天。於保障期內到期的續保保費，付款寬限期將由30天延長至90天。

友邦香港

友邦延長新冠病毒免費保障期至9月30日，須下載「友聯繫」流動應用程式並登記成為用戶。如團體及個人客戶染上新冠病毒而需進行隔離，友邦將提供一筆過「診斷賠償」1.5萬元；若客戶因染上新冠病毒離世，將獲15萬元「恩恤金」。

友邦亦表示，全力支持食物及衛生局為全港市民加強及擴展免費新冠病毒病檢測，為令有需要的客戶盡早獲得免費檢測，友邦會為客戶全數繳付100元速遞服務費。

宏利香港

宏利延長新冠病毒的額外保障期至8月31日，若受保客戶不幸確診新冠病毒並入住世界任何地方的醫院，宏利將提供每日800元的住院現金保障，長達45日，毋須等候期；宏利同時提供一筆過特別現金保障2,000元。若受保人不幸因感染新冠病毒而離世，將有額外22萬元的身故賠償。

於保障期內，新投保之個人理財產品保單可享免費人壽保障（3個月保障期）。

保誠

由即日至8月31日期間，若成功投保任何一份全新保誠個人壽險計劃或全新指定保誠財險個人或團體醫療住院保單而又居於香港，受保人和同住的家人可於9月30日前享有免費新冠病毒額外保障。確診患上新冠病毒的客戶，可獲一筆1.5萬元「確診賠償」（上限兩位受保人士）；因感染新冠病毒而身故，可獲一筆20萬元「身故賠償」（上限兩位受保人士，只適用於保誠個人壽險計劃）。

假如客戶於2月26日或之前持有任何生效的保誠醫療或危疾保險計劃或指定保誠財險個人醫療或危疾保單，於12月31日或之前不幸非自願失業連續超過30日，可延期繳付保費以紓緩財政壓力，最多可延期180日。

FWD富衛

由即日起至8月31日，富衛合資格客戶若確診新冠病毒而需入住醫院，住院期間將提供每星期5,000元的住院現金保障，最長8星期，不足一星期亦以一星期計算。若客戶需被強制隔離，每宗個案可獲一筆過特別現金保障4,000元。若受保人不幸確診，因而家人需面對強制隔離，FWD富衛將提供一筆過特別現金保障3,000元。

如受保人不幸確診新冠病毒而身故，其受益人可獲發身故賠償一筆過30萬元。

富通保險

富通則將免費額外保障期延長至12月31日，所有個人人壽保險及團體人壽保險的現有及全新客戶，保障期內確診新冠肺炎，將提供一筆過2萬元的診斷保障；需要住院接受醫療必要的治療的客戶，將提供每周4,000元的住院現金保障（最長8周），住院不足一周者亦按一周計算。

立橋保險

免費新冠病毒額外保障延長至9月30日，立橋保險所有現有及新客戶若不幸染上新冠病毒而需住院，將提供每日800元的額外住院現金保障，長達45日；因染上新冠病毒而需隔離，將支付一筆過4,000元賠償。

若受保人因任何呼吸系統問題懷疑染上新冠病毒而獲註冊醫生轉介的肺部X光檢測，或肺/胸腔電腦掃描（CT），立橋保險將一次過全數賠償該費用。

立橋人壽特別新增設「延長保單繳費寛限期」措施 ，所有生效保單的續期保費到期日於保障期內，可自動享獲寛限期延長至90天，毋須申請。

AXA安盛

由即日起至9月30日，安盛人壽或醫療保單的受保人以及僱員福利住院保單的受保員工及家屬，若確診新冠病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日700港元、長達45日，毋須等候期。

安盛延長當前生效的個人人壽保單的保費寬限期。就8月31日或之前到期的保費，其保費寬限期將由30天延長至90天（由保費到期日起計算）。

保柏

特別保障期間延長至8月31日，所有保柏的現有客戶如不幸確診新冠病毒，並需留院接受醫療所需治療，均可獲享長達45日的保柏免費額外住院現金保障，每日800元。

同時，保柏承諾保障新冠病毒病一切住院及相關治療費用：所有客戶如確診新型冠狀病毒而需住院，可根據保單之條款，保障一切住院期間所需的治療費用。如因隔離原因需要入住更高級別的病房，亦可豁免病房級別提升的調整。

保泰人壽

保泰將針對新冠肺炎的額外保障期限延長至9月30日。受保人因感染新冠病毒引起的肺炎需要住院或入住隔離宿舍，保泰人壽每日支付600元，上限30日。

保泰亦提供全數支付肺部檢測，若因任何呼吸系統問題而獲註冊西醫轉介的肺部X光檢測，或肺╱胸腔電腦掃描，公司會全數賠償該費用；每位受保人於生效期內可使用一次。

藍十字（亞太）保險

藍十字延長新冠肺炎免費額外住院現金津貼保障期至9月30日，如醫療保單受保客戶不幸確診新冠病毒而需住院，將提供每日800元的額外保障，長達45日。

香港人壽

由即日起至9月30日，香港人壽現有客戶或新客戶（限6月30日前投保的人士）不幸確診新冠肺炎病毒病，香港人壽將為客戶提供免費額外住院現金保障及額外身故賠償。免費額外住院現金保障每日1,000元，最多30日，上限3萬元；額外身故賠償10萬元。

信諾香港

信諾推出「特設額外保障」給予信諾客戶，並即時生效至10月31日。

信諾醫療償款保險計劃的保單持有人或本地僱員保障計劃成員，若因懷疑或確診感染新冠病毒而需強制隔離（即至少24小時在政府隔離病房、指定的隔離地點或家居隔離），可享額外一次性2,000元的強制隔離現金保障。

若客戶因新冠肺炎而需接受治療，相關合資格的住院及門診開支，可根據保單持有人或計劃成員的相關保單條款及細則按相關保障項目獲賠償。

如指定醫保保單持有人確診或懷疑感染新冠肺炎，繳交保費的寬限期可臨時由30日延長至90日，如因未交保費而收到保單終止通知書時，只需於90日內提交確診或懷疑感染新冠肺炎的醫學證明並完成繳交保費，即可在豁免健康核保的情況下復效保單。

萬通保險

由即日起至9月30日，萬通保險個人保險保單的受保人若確診新冠肺炎而住院，可獲免費住院現金津貼每日600元，最長45日。

投保指定嚴重疾病或醫療保障計劃的客戶，因感染新冠肺炎而身故，受益人可獲額外30萬元身故賠償。

萬通保險延長個人保險保單寬限期至90日；於失效保單之保費到期日起計的90日內申請復效保單，豁免可保證明及核保程序。

責任編輯︰陳啟昌

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