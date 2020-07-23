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【BNO移民英國】持BNO港人可聯同哪些家人申請簽證？ 97後出生子女合資格嗎？

歐洲 14:40 2020/07/23

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【BNO移民英國】持BNO港人可聯同哪些家人申請簽證？ 97後出生子女合資格嗎？ -

英國政府公布英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，持BNO港人及其近親明年1月起可申請特別簽證留英，居住最多5年，之後可申請定居及入籍。持BNO港人可聯同哪些近親申請簽證？若子女97年後出生合資格嗎？

【延伸閱讀】【BNO移民英國】持BNO港人明年1月起可申請留英簽證 需符合6大條件

英國政府將於2021年1月起推出新簽證，名為「Hong Kong BN（O） Visa」，供BNO持有人及其近親（Close Family Members）申請。

英國政府網站列出的近親定義如下：

  • 配偶或民事伴侶（需提供結婚或民事結合證明）
  • 未婚伴侶（需提供與伴侶同居2年或以上的證明）
  • 子女（首次申請時未滿18歲）
  • 其他可以證明需高度依賴申請人維持生活的成年受養人（dependants），例如父母或18歲以上的子女。

沒有BNO的父母或子女可一同申請嗎？

《BNO簽證政策聲明》指，考慮到不少持BNO港人的子女為97後出生，不符合申請BNO的資格，而且已年滿18歲，在英國的移民系統中，通常不會將其視為受養人。但由於現時情況特殊，英國政府會酌情考慮批准個別情況，視乎子女是否仍然依賴父母而生活。

至於申請人的父母，英國政府亦會因應個別情況考慮申請，批准需要高度依賴申請人維持生活的成年受養人（例如父母）申請簽證。聲明又提到，申請人的祖父母或其他親戚如沒有BNO資格，則不能一起申請簽證。

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網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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