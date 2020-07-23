▲ 【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證留英 享用國民保健醫療服務要交幾多錢？

英國政府宣布，為英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，2021年1月起，持BNO港人及其近親可申請特別簽證，留英5年後更可申請居留權。新冠肺炎疫情全球大流行，令有意移民人士更着重當地的醫療服務。而英國就設有國民免費就醫的國民保健服務（National Health Service, NHS），要怎樣做才可符合使用資格？每年又要交多少錢呢？

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英國的國民保健服務，名為National Health Service（NHS），由英國稅收來購買醫療服務，只要是向政府註冊了的英國公民及常住居民都可以享受。

只要你申請工作簽證、學生簽證、家庭團聚簽證或申請移民計劃，並在英國逗留超過6個月，在申請簽證時需支付健康稅（IHS）：

如果是英國留學生或持有工作假期簽證（Tier 5 Visa），每年需繳交300英鎊（約2,963港元）。

如果有其他簽證或參與移民計劃的人士，每年需繳交400英鎊（約3,952港元）。

如果是申請家庭團聚的話，親屬一般都需要繳付相同金額的費用。

只要繳交健康稅後，在英國公民及常住居民都可以享受國民保健醫療服務。例如，患者預約家庭醫生看病，就診和買藥一般是不需付費的。但部分醫療服務仍需付費，包括處方藥物、牙科服務及視力檢查等。

值得留意的是，在英國就診，患者一般都需要先預約。若不是急症，則可能會至少等上一至兩周。

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網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁】

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁】

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁】

責任編輯：曹佩鈞

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