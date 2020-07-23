▲ 【自願醫保】平價自願醫保 一年保費少於4,000元有何選擇？ -

新冠肺炎疫情衝擊下，導致本港經濟下滑，不少市民的收入大受影響，要減少開支。有市民認為「供保險」是一種沉重的負擔，即使得到醫療保障是好事，但礙於保費負擔而卻步。究竟市場上有沒有平價、而保障不俗的自願醫保計劃呢？10Life分析自願醫保（普通房）計劃，假設受保人為35歲的非吸煙人士，在年保費少於4,000元、而又沒有自付費的計劃當中，尋找真「窮人恩物」。

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自願醫保計劃 保費與保障未必成正比

如果保費預算緊絀，現時市場上仍有幾個自願醫保靈活計劃、及大多數標準計劃，一年保費少於4,000元，當中男性可選擇的產品比女性多，因為女性的保費通常較高。下表中，部分產品的男性價位較親民，但女性的保費則超出4,000元大關。

讀者可能疑惑，低保費的自願醫保計劃，保障是否很一般，究竟魚與熊掌，是否不可兼得？10Life根據12個常見傷病個案，預計醫療保險的平均保障率。上表顯示，受預算的限制下，保泰自願醫保-靈活計劃-基本計劃的預計平均保障率最高，達84%，男性保費為3,372元，但女性亦稍為超支（4,394元）。隨後的中國人壽健康常伴醫療保險計劃亦有75%預計平均保障。這些靈活計劃的保障皆高於標準計劃所訂立的最低要求，例如，兩者皆附加額外醫療保障（Supplementary Major Medical），而保泰靈活計劃的年度賠償上限提升至60萬元，亦高於標準計劃的42萬元。

至於自願醫保標準計劃，各公司的產品保障相若，10Life預計平均保障率為53%，對於35至44歲非吸煙男士，保費介乎2,186元至5,584元，價位與保障較高的靈活計劃重疊，由此可見，保障與保費不一定成正比，消費者要小心比較。

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於保費及保障中取平衡 規劃醫療保障

無疑，市場上有保障更高的產品，如「全數保障」的高端醫療保險，但無自付費的計劃，其保費亦不低。而本文交代的平價自願醫保，受保人又可以怎樣運用，應對大小傷病呢？

對於公立醫院輪候時間頗長的小病，如腸鏡檢查（日間治療）、割痔瘡手術，保泰靈活計劃預計賠足，而中國人壽健康常伴的預計保障率亦超過95%，受保人只需自付少於2,000元。就算最基本的標準計劃，對於此類小病的預計保障卻接近8成。所以，受保人可透過自願醫保醫小病，轉向私家醫院，得到較快及舒適的治療。

順帶一提，保泰自願醫保標準計劃的保障高於市場其他標準計劃，因為保泰給予受保人BowtieCash，用作補償標準計劃的不足。以腸鏡檢查（日間治療）為例，雖然它的醫療開支不太高，大概是18,100元，但一般標準計劃僅賠8成。

由於腸鏡檢查可被濫用的情況較高，佔保險公司索償個案很多，所以，一般標準計劃在訂明診斷成像檢測項目上設共同保險，受保人亦需承擔約30%開支；然而，保泰標準計劃受保人可透過BowtieCash，支付共同保險。當然，有關腸鏡檢查亦應符合醫療所需，並非純粹為檢查而檢查，否則保險公司亦可以拒賠。

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大病保障率差異大 部分治療或需自付費

至於大病，上述產品的保障率差異很大，客戶亦可能自付數萬元或以上。如果財政緊絀的讀者，未必敢在私家醫院醫大病，寧願排公立醫院，在這情況下，自願醫保仍可發揮部分作用，填補公立醫院中病人自費項目的開支。

如市民在公立醫院接受通波仔，手術中置入的支架開支（如2個支架花費約8萬元）是自費項目。受保人可索償自願醫保，有關支架開支屬於「雜費」及「額外醫療保障」。上述平價自願醫保產品中，只有保泰靈活計劃、及中國人壽健康常伴附加額外醫療保障。

至於在公立醫院治療嚴重癌症，現時大部分標靶及免疫治療藥物均屬自費藥物，而上述自願醫保產品，非手術癌症治療賠償上限為每保單年度80,000元，可彌補部分開支。坦白說，這保額並不足夠，所以市民亦要積極預防癌症，保持健康生活習慣，定期接受篩檢，有病時及早求醫，避免癌症惡化才被發現，那時治療成本自然更高。

本文討論只討論了平價產品。不過，如果大家能夠放寬預算，市場上確有保障更高的產品。讀者需了解個人需要，在預算及保障中尋找平衡，認真比較產品。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：尋找真「窮人恩物」！自願醫保計劃親民價 一年保費少於4,000元有何選擇？】

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