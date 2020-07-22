【BNO移民英國】持BNO港人明年1月起可申請留英簽證 需符合6大條件

英國政府當地時間周三（22日）公布英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，持BNO港人及其家屬明年1月起可申請特別簽證留英，居住最多5年，之後可申請居留權。

據英方公布，英國政府將於2021年1月起推出新簽證，名為「Hong Kong BN（O） Visa」，供BNO持有人及其家屬申請。

申請人可選擇先申請到英國30個月，其後再申請延長30個月，或是一次過申請到英國5年。持簽證人士將可在英國享有讀書及工作的權利，但不能領取社會福利。申請人留英期間，當中的12個月內最多可離開英國180日。

申請人在英國居留滿5年後即可申請定居，再居住12個月後申請入籍。英方指，將在適當時候公布申請簽證或續期的費用。

網站列出申請人要符合的6個條件，包括：

申請人須證明自己為BNO持有人，但毋需證明BNO護照仍然有效，或特別為此而續期或補領護照

申請人需在香港居住

申請人需證明自己經濟能力至少能在英國生活6個月

申請人展示出願意學習英語的意願

申請人需取得由英國內政部認可醫務所發出的結核病測試證書（TB Test Certificate），以證明健康

申請人需要繳付有關費用及健康稅（Immigration Health Surcharge）

有關申請詳情：英國政府網站

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網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁】

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁】

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責任編輯：李瑩

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