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勞力士Daytona Paul Newman終極錶王　JPS黃金聖杯罕有亮相拍賣會

博客 15:30 2020/07/23

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此枚Daytona Paul Newman JPS型號6264，將於7月24至31日的蘇富比拍賣會上進行拍賣，製，估價為400,000至800,000美元。

勞力士的Daytona早就是大家爭崩頭的款式，而當中屬神級的Paul Newman就不是人人有機會擁有，它不但好比黃金保值，更是拍賣會常客，經常打破拍賣紀錄，拍賣價可達驚人的天文數字。

「JPS」款式備有黃金錶殼及鏈帶，配以黑色亞克力纖維錶圈、黑色錶盤及金色子錶盤。（蘇富比提供）

但原來高處未算高，在Paul Newman款式之中，更有一款被形容為「聖杯」的至尊級型號「JPS」（John Player Special），這款極品產量少之又少，甚少在市場上出現，難得在7月24日至31日的蘇富比拍賣上就罕有地有一枚，那就不如跟大家追溯一下其歷史。

內裏置入Cal. 727手上鏈機芯，錶鏈帶、錶耳等所刻的記號及號碼依然清晰可見。（蘇富比提供）

我們先由Paul Newman說起。Daytona腕錶是專為耐力賽車手而設的計時工具，當年屬演員兼賽車手的Paul Newman最愛帶Daytona演出及出賽，其型號是6239，最經典是他曾佩戴這枚腕錶登上某意大利雜誌封面後而廣為人知，幾乎被認定為品牌代言人，因此就連勞力士亦特別用其名字命名此計時錶，其獨特的地方在於獨有的Art Deco字體及骰仔面，即計時副盤的小方格。

型號6264被譽為備有按把（pump pushers）Daytona之終極典範，在1960年代末至1970年代初作少量生產；多以精鋼製，黃金製則相當罕有。（蘇富比提供）

至於Daytona中型號6241僅在1966至1969年間有生產記錄，產量約3,000枚，其中不到400枚由14K黃金製成，而配有黑金色「Paul Newman」錶盤的6264更是少之又少。

在演藝生涯奪得過多個獎項的Paul Newman，於1977年當上職業賽車手，以配戴勞力士的Daytona賽車錶成為個人標誌。（網上圖片）

黑金色錶盤跟1970年代蓮花（Lotus）車隊獲勝的F1賽車同出一轍，車身飾有贊助商「John Player Special」煙草公司特有的金黑色標誌，因此大家便將兩者聯繫起來，稱之為「Daytona Paul Newman JPS型號6264」，此腕錶亦最能與一級方程式賽輝煌時期的歷史聯繫。而今次拍賣的一枚，約1969年製，估價為400,000至800,000美元。

 

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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