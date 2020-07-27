【深喉唾液樣本】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】

▲ 【深喉唾液樣本】如何自行收集深喉唾液樣本 1分鐘短片學懂

新型冠狀病毒引發新型肺炎疫情持續，本港新冠肺炎確診數字連近增加。除了政府會為高風險群組安排免費新冠病毒檢測，市民亦可向私家醫生要求作核酸測試，自行採集病毒樣本，再將樣本放到政府指定的收集點，由政府免費替市民作檢測。

為了加強檢測，今日起，22間政府普通科診所將於星期一至五（公眾假期除外），早上7時半至8時半在診所門外的指定地點，向市民派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等。每間診所每日將派發110包樣本收集包，每位市民限取一包，派完即止。

市民須在三個工作天內採集深喉唾液樣本，並填妥化驗所需的資料，妥善包裹後把它們交回診所，22間門診診所將於星期一至六，早上10時至11時在診所門外指定地點收集樣本瓶。



若有化驗樣本對病毒病呈陽性反應，有關結果會根據既定機制呈報衞生防護中心作覆檢核實，及通知有關市民盡快安排入住公立醫院接受隔離。若市民在遞交樣本後三個工作天內沒有接獲通知，即表示測試結果為陰性。

醫院管理局普通科門診診所樣本瓶派發點及樣本收集點：

如何自行採集深喉唾液？

隨著市民對新型肺炎疫情意識提高，也會聽過「深喉唾液測試」，如市民需要自行採集深喉唾液樣本，步驟如何？採集深喉唾液樣本又需要注意什麼？可參考以下1分15秒的短片教學。

【自行採集深喉唾液樣本教學：按此】

【15間港府認可醫療機構︰按此】

【私家醫院及醫務中心核酸檢測收費及所需時間：按此】