【精神壓力】新冠肺炎疫情嚴峻影響情緒　調查指9成高級行政人員有精神壓力

新型冠狀病毒引發的新型肺炎疫情肆虐，本港確診數字近日急增，除了影響市民日常生活秩序，對打工仔亦構成身心壓力。有調查指，近9成高級行政人員承認曾感受到明顯的身體及精神健康壓力。

疫症對高級行政人員影響

保柏環球發表最新研究報告，探討新型冠狀肺炎疫症帶來生活及身心的影響。

保柏環球於今年5至7月期間訪問了500 名香港及1,031 名中國內地兩大市場各行各業的高級行政人員，以了解中港兩地的高級行政人員有否因為疫症而改變未來計劃。

報告發現疫症增加了兩地市場對醫療保險的需求，亦令到高收入客戶對保障精神健康的保險產品存在巨大興趣。

3種主要精神健康病徵

高級行政人員低估疫症對身體及精神健康構成的影響和壓力，只有少於9%曾經尋求專業支援。大多數香港(87.6%)及中國內地高級行政人員(70.5%)均承認曾感受到明顯的身體及精神健康壓力。

當中，有32%的香港及40.2%的中國內地受訪者更表示，他們在疫症期間曾經患上至少三種甚至更多不同種類的身體及精神健康病徵，包括：

情緒波動

精神疲憊

感覺生活乏味

值得留意的是，分別有22%及16%的香港及中國內地高級行政人員表示，他們曾經歷過精神倦怠或疲憊不堪。

每100名香港受訪者有一個曾產生幻覺

而每100名香港高級行政人員就有一個曾經產生幻覺(1%)，而中國內地的高級行政人員則有 1.2%。

縱使面對不同程度的健康問題，只有8.4%的香港高級行政人員及8.7%的高級中國內地行政人員曾因此而尋求專業醫療支援，36.2%的香港受訪者及27.4%的中國內地受訪者只選擇嘗試如常生活。

保障精神健康醫保產品需求增

保柏環球市場及銷售總監 Neil Kirby表示：新型冠狀病毒疫症對香港及中國內地高級行政人員的精神健康構成廣泛影響。縱使精神壓力的影響及尋求專業協助的重要性經常被低估，精神健康明顯地逐漸成為受訪者的頭號關注項目。

過往的醫療保險計劃較少提供精神健康支援，即使有的話亦要徵收昂貴費用。保柏環球會提升對精神健康的關注，為客戶提供更多保障精神健康的醫療保險計劃及產品。