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7-Eleven VIENNETTA千層雪糕 $100/2盒 茶木外賣自取任選2套餐$88

消費錦囊 07:00 2020/07/23

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、7-Eleven：VIENNETTA千層雪糕 $100／2盒

即日起至8月4日，7-Eleven全綫分店（瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站除外）買任何VIENNETTA千層雪糕$100／2盒，平均$50一盒。貨品數量有限，售完即止。

2、茶木：外賣自取 任選2套餐 $88 / 任選3套餐 $128

茶木外賣自取套餐，任選2套餐 $88，任選3套餐 $128，包括310溏心蛋肉燥飯、炸雞排肉燥飯及黑麻油雞翅麵。新登記用戶經茶木外賣自取平台訂購滿$100輸入優惠碼「fanfans20」再減$20 。

3、大家樂蜜糖烤雞2人餐 $79

大家樂「麥蘆卡蜜糖烤雞2人餐」優惠價只需$79。下午5時後用八達通買大家樂任何外賣產品滿$100，享9折優惠！

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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