【核酸檢測】衞生署向私家醫生提供免費檢測　一文看清病毒測試樣本收集點

本港新冠肺炎第三波疫情持續，今日錄得確診個案113宗，創疫情以來單日最高數字，累計病例達2132宗。政府會為高風險群組安排免費新冠病毒檢測，民眾亦可向私家醫生要求作核酸測試，自行採集病毒樣本，再將樣本放到政府指定的收集點，由政府免費替市民作檢測。但政府早前已表明，政府不會發出健康證明書。

【核酸檢測比較】5 種測試邊個好？ 即看詳細優缺點（附醫院、醫務中心收費、時間比較）

前往到私家診所和醫院求醫

市民到私家診所求醫時，對病情有懷疑，可要求進行新冠肺炎病毒測試，市民自行採集深喉唾液樣本後，再將樣本交到衞生署指定的收集點。衞生署向私家醫生提供免費的檢測服務。

供私家醫生病人送交樣本的衞生署收集點：

樣本收集時間：星期一至五上午9時至下午1時；星期六、日及公眾假期（上午9時至11時）

如市民計劃前往廣東省，廣東省要求港人須提交由港府認可機構發出的核酸檢測陰性結果。因此，市民可要求私家診所將個案轉介到私家檢驗中心，作進一步測試，惟各間檢驗中心收費不一，市民宜多加注意。詳情按此︰15間政府認可核酸檢測機構 收費、時間比較

醫院管理局普通科門診診所收集點

市民亦可交到醫院管理局普通科門診診所收集點︰

樣本收集時間：星期一至星期五（公眾假期除外），上午8時30分至上午9時30分。

透過指定上門服務收取樣本

市民亦可使用收費的上門收取樣本服務將樣本交回，GOGOVAN、Pickupp及Toby是3間政府指定合作的機構，每次收費均為100元。

如何自行收集深喉唾液樣本︰按此影片了解

此此，多間私家醫院及醫務中心亦有提供核酸檢測，了解檢測收費、時間，按【下一頁】

【更多關於新冠肺炎資訊，可瀏覽衞生防護中心網頁】

=====

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁