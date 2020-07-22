▲ 【DSE放榜】繼續升學或投身社會 給年輕人的5個忠告

DSE放榜，部分同學會繼續升學，部分則選擇投身社會。若選擇投身社會工作，便要裝備好自己，學習如何在職場打拼，特別是受薪工作，上司有別於老師，對你的有工作有更高更實際的要求。年輕人剛進入職場，不妨留意以下忠告。

1.工作要勤快

職場新丁剛進入職場，工作經驗尚淺，容易碰釘。最好腰彎得低一點，在未能證明自己的實力之前，最好先拿出態度出來，勤快一點總沒錯，別人交付的任務，至少能夠快速的完成。

所以，不要因為事小而不為，從小細節中讓別人看見你的態度。

2.做事要專注聚焦

課本也有讀過：「坐這山、望那山，一事無成」。職場新丁多學習不同的技能無疑是好事，但也要清楚自己工作崗位的責任，要專注於上司交給你的任務，並盡快做到做好。

就算是一件微小的事件，只要做得好，也令人更容易記起你，肯定你的能力，交付更多重任給你。

3.向經驗豐富同事及上司虛心學習

工作上遇到願意教導及與你分享經驗的上司或同事，就如遇到「貴人」一樣，幫你的仕途更快更上一層樓。遇到這些好上司好同事，記得要把握機會虛心討教，特別是經驗不是用錢可買得到的。

4.勇於提問

職場新丁的獨有「權利」，唔識可以問，別人會給你機會。多問身邊同事自己不懂的問題，比自己去亂槍打鳥找答案要來得快多了。

5.跟同事聯誼

在職場上千萬不要當宅男宅女，適度地和同事聚會對你的人脈會有一些幫助。因為在職場上有很多潛規則和訊息的交流都是在下班後聚餐才開始的。 雖然要小心被捲入八卦，但是也不要完全拒絕同事間的聚會。

在專業還未建立前，機會來自於我們的態度。所以，對新人而言：態度勝過一切。