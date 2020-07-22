▲ 按揭申請的Plan B

參選議會，候選人擔心被DQ，大都有「Plan B」，其實申請按揭，也可能因種種原因不獲批。尤其是近月銀行有收緊按揭的跡象，置業人士在申請按揭時，宜一早部署，準備自己的Plan B。

買樓最怕遇上的一個情況，是按揭有阻滯，小則未能借足所需款項，大則申請被拒批；而無論問題大小，都可能嚴重影響置業人士的財務安排。為防意外發生，有意入市的買家，宜事前作出部署，一旦出現意外，也有後備方案應對。

同一病徵 不同藥方

按揭申請預上阻滯，可以有不同的原因。不論是「借款申請人的問題」、「抵押物業的問題」，又或銀行貸款意欲欠奉，都可能導致一樣的結果──未能借足心目中的款額。面對不同情況，處理方式各異。但如果以「事前部署」的角度考慮，其實主要的應對方案都是那幾種：

1. 動用現金儲備

三種準備中，現金儲備可說是萬金油，不管甚麼原因，只要遇上批核貸款額不足的情況，動用現金儲備都是最簡單有效的選擇。此招的代價當然就是儲備萎縮。

2. 備用擔保人

第二，是備用擔保人，如果申請人是因為可證明的入息不足，銀行批出的貸款額低於預期，最常見的應對方案是找一位親屬作擔保人，而且最好是有收入、證明文件齊全、沒有其他按揭負擔的。此種情況下，買家有機會獲批足額按揭，不需為了提高首期而動用儲備資金；但代價是，按揭擔保人本身有需要借取按揭時，會因擔保人的身份，而令可借入的金額大幅減少。此外亦要留意，如果銀行是因為物業估價不足而下調按揭額，出動擔保人的作用便不大。

3. 考慮應急貸款

最後，假如借款人的入息證明不齊全，被多家銀行拒批按揭。如果申請人本身準備的現金儲備不足以完成交易，但又不想撻訂離場，可以考慮審批標準較寬鬆的財務公司，作為緊急應對方案。財務公司按揭的利率當然較銀行為高，對借款人來說，較理想的情況是一兩年來轉按回銀行，避免長期以高息供樓。但要留意，如果自己的財務情況本身就不理想，借入利息較高的財務公司按揭，可能令財務情況進一步惡化，除非樓價持續上升，否則未來轉按的難度可能較想像中更大。