【Home Office】在家工作慳交通費 但容易喺呢3方面使多咗？

▲ 【Home Office】在家工作慳交通費 但容易係呢3方面使多咗？ -

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，不少公司重啟在家工作（Home Office，Work from Home）安排。打工仔在家工作，可省卻每日通勤的交通費用，不過卻有調查指出，不少打工仔在家工作時生活開支反而較以往正常上班時為多。若最近個人或家庭的財政緊絀，就要留意以下幾項生活開支，以免在不經不覺間花費更多。

美國信用卡比較網站creditcards.com早前於網上進行調查，向2,768名受訪者了解他們在家工作的狀況。調查發現，在家工作的打工仔，節省了託兒服務、汽車汽油及交通費的開支，但與此同時，每月平均在食品及水電費花費多108美元（約837港元）。

在經濟衰退下，打工仔應及早準備好應急開支，並減少不必要的開支，若面對幾乎入不敷支的情況，就要留意在家工作期間，自己有否有以下幾項生活開支花費更多。

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1. 電費

不少辦公室均會長時間開冷氣、燈或電腦，但當工作環境轉移到家中，這種長開電器的方法，會極為耗電，增加每月的電費開支。想在舒適的環境工作，同時達到省電的效果，可選擇在家中有日照的地方工作，避免長開電燈。

此外，開冷氣時，溫度要適宜，冷氣溫度較低會較為耗電。如擔心調高冷氣溫度會不涼快，也可同時開動冷氣機與電風扇，因電風扇的耗電量遠較冷氣機低，可達到節省電力的效果。

2. 食物或外賣

在家工作期間，有更多時間在家煮每日三餐，但部分不善於煮食的人，或會依賴外賣，而造成龐大開支。除了多留意餐廳或外賣平台推出的優惠外，也可找尋較便宜又不用煮食的食品，如即食餸菜包等，減省開支。此外，即使在家煮食，開支遠比叫外賣少，但也要留意會否因避免出門，而購買大量食材，但又未能在食物過期前食用，而造成浪費。

生活理財網站Club Thrifty創辦人Holly Johnson建議，人們應每月訂立煮食計劃，列出每餐所需要的食材，並把握超級市場優惠，每周購買食材一次。這樣能讓你更容易控制每月食物開支外，也能讓你清晰地了解到每餐所需要的食材，避免一次過購買過多食材，減少浪費。

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3. 網購

離開辦公室的環境，沒有同事及上司的壓力，或會花更多時間瀏覽工作以外的網站，例如是網購平台等。若不想因在家工作而在網購在花費更多，可為自己設立一個「冷靜期」，當有意購物時可先將商品放入網站的「購物車」，並在2至3日內的「冷靜期」內思考清楚，自己是「想要」還是「需要」，考慮商品的價錢是否便宜、能否長期使用等因素，最後才決定是否購買。

責任編輯：李瑩

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