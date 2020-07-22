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【買保險】點解要買保險？人壽、醫療、危疾保險點揀好？

退休及生活保障 17:55 2020/07/22

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【買保險】點解要買保險？人壽、醫療、危疾保險點揀好？

不少人都有一個疑問，買保險好似得個「供」字咁，每個月或每年都要供保費，但作用好像不大，是否一定要買呢？你又會不會有同一個想法？

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】用政府1萬買齊三大保險加強個人保障 可不可行？

其實，保險的作用是管理風險，在投保後，等於將部分財務風險轉移至保險公司，若無投保便須自行承擔財務風險。舉例說，如不幸患上癌症，若有投保，相關醫療開支就可向保險公司索賠部分費用，否則就需要動用個人的儲蓄支付醫療費。但坊間保險種類繁多，到底應該如何選擇？

1. 人壽保險

壽險的功用，是在投保人身故後為家人或受供養人提供財務保障。壽險的槓桿效益較大，付出相對低，但賠償額高。如果是家中的經濟支柱，可以考慮購買壽險，壽險可提供一次性或定期賠償，為家人提供財務保障。

2. 醫療保險

醫療保險保障一般涵蓋普通科醫生或專科醫生的診症費用、住院及其他醫療費用等，受保人患病時可抵銷醫療開支，減輕財政負擔。但切記於投保前問清楚各種疾病的理賠情況，包括條款及限制。

3. 危疾保險

危疾保險在受保人患病時，提供一次性現金賠償，旨在解決現金流問題。此類保險可以作為一份獨立保單或人壽保險的附加保障投保。不過，不同保險公司的保障範圍亦有所不同，亦要注意不保事項條款。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 保險百科

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