【核酸檢測名單】15間政府認可核酸檢測機構　收費985元至2,500元不等 大部分檢驗中心僅接受私家醫生轉介

▲ 【核酸檢測名單】15間政府認可核酸檢測機構 收費985元至2,500元不等 檢驗中心僅接受私家醫生轉介

本港新冠肺炎第三波疫情持續，確診個案持續上升，不少市民湧向不同醫療機構、醫院及診所等做核酸檢測。政府已表明，公營機構不會發出病毒測試陰性證明；若因私人理由需要測試，需要市民自行安排病毒檢測。

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澳門及廣東省要求港人入境時須出示核酸測試陰性結果，方可入境，並按規定隔離14日。當中廣東省只接受港府認可的醫療機構發出的72小時內有效的核酸檢測陰性結果證明，15間名單如下︰

私家檢驗中心僅接受轉介個案

15間政府認可醫療檢測機構的名單，包括8間私家醫院及7間私家檢驗中心。本網發現，不少檢驗中心均未有在官網列明測試的價錢，部分沒有提供網站連結，包括華大基因及健康化驗中心。

另外，大多數檢驗中心均表明，只接受私家醫生轉介的個案。當中僅Prenetics在官網列明，市民可自行透過其官網購買檢驗套件，收集個人深喉唾液樣本後，再寄回檢驗中心作進一檢測，收費為985元。

私家醫院服務須提早預約

各私家醫院均在官網公布核酸檢測的價錢及所需時間，收費介乎1,500元至2,500元，最快可即日得知檢測結果。但由於近日的服務需求增加，部分私家醫院已表明市民須提早預約服務，每日數量有限，先到先得，額滿即止。

15間認可機構核酸檢測資料︰

嘉諾撒醫院

提供深喉唾液及鼻咽拭子測試，收費為1,500元起，不包括醫生診症費及樣本收集費用，最快4至6小時可得知結果。服務須提早預約，每天數量有限，先到先得，額滿即止。

香港（CH）病理檢驗中心

須要由註冊西醫轉介，而且只會簽發化驗報告，不包括健康證明信。

健康化驗中心

須經由私家醫生轉介。

港怡醫院

提供深喉唾液測試，費用1,950元起，包括醫生費及檢測報告。早上10時交回樣本，最快當日下午3時得知結果。須提早一日預約。

香港港安醫院–荃灣

提供鼻咽拭子測試及深喉唾液測試，費用由1,500元至2,470元，不包括診症費。早上11時前提交鼻咽拭子測試及深喉唾液測試樣本，最快於當日下午7時至9時有結果。而快速核酸測試最快3至4小時後有結果。

香港港安醫院–司徒拔道

深喉唾液化驗費用為1,500元，鼻咽拭子測試費用為2,000元，不包括診症費。最快24小時得知結果。

香港浸信會醫院

提供鼻咽拭子及深喉唾液測試，收費為1,820元，包括診金、檢驗費用、化驗報告，最快2個工作天得知測試結果。由於需求大，院方宣布公眾檢測服務暫停。

香港分子病理檢驗中心

只接受由醫生轉介的顧客進行檢測。

香港養和醫院

深喉唾液測試的費用為1,800元，包括診症費、檢驗費用、化驗報告。星期一至六下午5時前，或星期一及公眾假期下午2時前交回樣本，可即日得知結果。現時預約名額已滿，新一輪名額7月24日下午開放預約。

金域檢驗（香港）

只會向獲醫生轉介、有醫生紙的顧客進行檢測。

栢立醫學化驗室

須經由註冊醫生轉介。只簽發化驗報告，不包括健康證明信。

Prenetics

「逆轉錄聚合酶鏈式反應」（RT-PCR）家中測試費用為985元，包括健康證明文件。最快2天獲取檢測結果。由於測試需求不斷增加，Prenetics表示，Project Screen每天套裝訂購限額為200套，先到先得。每人每次只限訂購最多6件測試套裝。

仁安醫院

深喉唾液測試費用為2,000元，鼻咽拭子測試費用為2,500元，包括診症費、測試及化驗報告。最快24小時有結果。院方表示，現時只接受已預約之人士。每日名額有限，額滿即止。

由於華大基因及聖德肋撒醫院（亦稱法國醫院）的查詢綫路繁忙，暫未能核實資料。

更多醫院及醫務中心的核酸檢測比較︰【下一頁】

責任編輯︰陳啟昌

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