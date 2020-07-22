【恒生科技指數】恒生科技指數是什麼？包含哪些上市公司？

▲ 【恒生科技指數】恒生科技指數（「港版納指））是什麼？包含哪些上市公司？

被稱為對股市極具影響力的兩大重磅指數之一的「恒生科技指數」將於下周一（7月27日）登場，為新經濟股狂潮再推高一浪。到底「恒生科技指數」是什麼？為何被稱為「港版納指」？哪些是重磅成份股？

問：「恒生科技指數」是什麼？

答：「恒生科技指數」是香港的一個科技股的金融指數，反映香港上市的科技公司整體金融表現的指標。

問：「恒生科技指數」何時登場？

答：「恒生科技指數」將於下周一（7月27日）正式登場。

問：「恒生科技指數」的選股準則如何？

答：「恒生科技指數」指數由30隻恒指科技成份股的市值計算出來的，最大型的30家香港上市龍頭科技企業將被納入指數成份股。選股範疇主要涵蓋「網絡」、「金融科技」、「雲端」、「電子商貿」及「數碼業務」，選股準則會考慮企業是否利用科技平台營運、研究發展開支佔收入的比例及收入增長。「恒生科技指數」成份股每季進行一次檢討。

問：「恒生科技指數」的成份股比重如何？

答：據恒指公司資料，阿里巴巴（09988）權重最高，佔8.53%；騰訊（00700）次之，佔8.52%；排第三的美團（03690）佔8.33%；第四的小米（01810）佔8.11%；這四大內地主要科網股合佔33.49%。

中芯（00981）、阿里健康（00241）、京東（09618）、平安好醫生（01833）、金蝶國際（00268）均排名前10位。其他成份股包括丘鈦科技（01478）、網龍（00777）及易鑫集團（02858）。

問：「恒生科技指數」只包括已在港上市的科企？

答：「恒生科技指數」除了瞄準在港已上市的科企外，亦以「回歸」香港上市的中概股或計劃來港上市的獨角獸為目標，因此，新指數設有新股快速納入機制，若該新股上市當天收市的市值，在現有指數成分股中排名前10，即可在上市後第10個交易日的收市後，獲納入該指數。