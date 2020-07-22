▲ 【退休生活】點解女人退休比男人快樂？話你知5個原因

香港人愈來愈長壽，而統計數據，女性壽命比男性更長。據衛生署統計，本港女性人均壽命於2019年為88.1歲，男性則為82.3。壽命長了，退休生活又如何？到底退休之後，男性或是女性的退休生活更快樂？

▲ 在過去四十九年，男性及女性出生時平均預期壽命持續增長。由一九七一年男性的67.8歲及女性的75.3歲，至二零一九年分別上升至82.3#歲及88.1#歲。

專欄作家曾智華認為，退休女性比退休男性更快樂，主要有5大原因：

1.權力欲較低

女性沒有男性的權力慾及英雄感的渴望。職責及權力完了，不單不會似男性般若有所失，反之，是舒一大口氣，嗌句——I’m free now！

2.願意分享及聆聽

男性因愛威，故此，很多不如意的際遇，皆不會與別人分享，怕瘀，只鬱在心裏，大大影響健康。兼且，亦沒有甚麼耐性聽別人的煩惱。

女性呢？天生合群動物，喜分享（包括心事及八卦）、擅聆聽，所以，不會孤獨。大家可有發覺，女性連上洗手間也喜歡聯群結隊的呢？

3.熱愛生活

女性絕少嚮往權力（希拉莉及昂山素姬一類女強人例外），反之，極愛享受生活。所以，退休，不似男性般變成苦悶的開始。

女性可以一天十六小時排滿活動，由早上跳排排舞（Keep Fit）開始，跟著是畫畫、插花、瑜珈、烹飪、玩音樂、shopping、寫字、做義工……當然更重要是扮靚！

退休後，又可大群姊妹聯群結隊不停四出旅遊。閒時High Tea歎海鮮自助餐，又充實又快樂。

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