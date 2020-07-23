Tesla全新體驗中心進駐尖沙咀　敏捷極速Model 3直踩昂船洲

▲ 在昂船洲大橋使用Tesla Model 3跑車轉向模式，更能感受到如超跑般的推背感，簡直有點像打機般超現實。

各大汽車品牌也相繼推出電動版，電動車勢成未來趨勢。帶動潮流的業界龍頭Tesla，也沒有放慢速度，全新車款Model Y暫定於今年內推出，舊有車款亦不時推出新模式及配置。上月更於尖沙咀開設全新體驗中心，一嚐駕駛新世代電動車滋味。



Tesla現有車款Model S、3及X，連同即將面世的Model Y，合起來正是「SEXY」的意思。Model 3於2019年已在港推出，屬第4代的車款，分標準續航Plus版、長續航全輪驅動版及Performance性能全輪驅動版。跟過百萬元定價的Model S及Model X不同，Model 3走大眾化路線，3月時更減價約4％，含首次登記稅價格由43.5萬元至66.1萬元不等，使用政府「一換一」優惠，入場費低至33萬港元，絕對是電動車入門首選。

▲ 白色車身是Tesla基本顏色，車牌更是自行訂製的「TESLA」，特別醒神。





全新尖沙咀體驗中心

現時全線車款包括Performance版本也能開放試駕，今次試的是剛換上最新19吋Sports版車輪的長續航版。來到於6月才開幕的尖沙咀K11 MUSEA Tesla體驗中心，櫃枱連接停車場，放有幾部車作觀賞及試坐。疫情嚴峻，不想出門亦可選擇全港18區上門試駕體驗，預約後可安心在自選地點試車，更加方便。



K11 MUSEA設有全港最大目的地充電站，提供63個目的地充電器及4個超級充電器，全為Tesla車主專用，一般充電器更是免費，油錢也可慳回。Tesla提供8年無限里數的電池保養，不需太擔心電池損壞。當然如果住所或公司附近沒有充電站，就要考慮是否改變習慣，專誠駕車去充電了。

▲ 換上19吋Sports版車輪，操控更加得心應手。

▲ 尖沙咀K11 MUSEA Tesla體驗中心有別於一般陳列室，只設小型服務櫃枱。

▲ 地庫停車場設有全港最大目的地充電站，泊車位特多。



全數碼化操作介面

依靠智能電話的應用程式，基本上整架車的資料也掌握在手。由車門上鎖解鎖、車尾箱開關、甚至上車前開定冷氣，也能一一控制。程式亦顯示了車的續航距離狀態、充電時間、速度以及GPS位置等，有問題亦能透過電話聯絡車廠作遙距診斷，所有軟件更新亦能自動進行，對車主來說相當方便。



一上車被簡潔的錶板嚇一跳，一眼所見只有軚盤、電子波棍、指揮燈控制桿及15吋屏幕，連冷氣風口也是隱藏式。所有操作靠屏幕進行，首先可自訂個人駕駛設定，例如座椅前後及高度、兩側倒後境高低、甚至連軚盤前後位置也能隨個人喜好設定。內置Google Maps、Spotify及語音功能等，可惜內置的小遊戲卻因運輸署要求已刪掉。



車身設有8個鏡頭、12個超聲波感應器及1個雷達，駕駛中的車外狀況會顯示於屏幕中，由距離、障礙物至車種亦能清晰顯示，只不過在駕駛時，司機未必有時間細看。車速顯示於屏幕右上腳，輕輕一瞥仍是看得到，駕車中想調節也要逐項選擇，需要花時間重新適應。

▲ 線條極簡的儀錶板，一開始也看不慣，所有操作也在屏幕上進行。

▲ 沒有引擎，車頭車尾也變成儲物空間，前後足足有542升。





極速靈活如打機

即使試駕的長續航版，馬力不及Performance版，但同樣可做到零至時速100公里只需4.6秒的加速力，輕輕踩油已有反應，沒有引擎聲之下，有時甚至不自覺超速，駕駛時絕對要留神。在昂船洲大橋使用跑車轉向模式，更能感受到如超跑般的推背感，簡直有點像打機般超現實。



平時喜歡慢慢駕車的，亦能選擇舒適及普通轉向模式，甚至調節至動能回收制動，一鬆開油門即會加快收油，能做到one pedal driving的效果。車身比其他形號細小但也不輕，駕起來卻完全不覺笨重，雙摩打全輪驅動添穩定性，19吋輪軚加強了操控，入彎上斜表現靈敏輕鬆。

▲ 後座甚寬敞，設計同樣平實無華，設有獨立冷氣風口及USB位。





配備醒目自動導航

▲ 玻璃車頂為防UV設計，不怕太陽直射，卻有全景視野。

在高速公路上亦嘗試了Autopilot自動輔助導航駕駛功能，現時不少汽車也有類似功能，設定車速及前車距離，可放開油門，任由車子主動巡航控制下行駛，在長途旅程下更輕鬆。Model 3會跟著前車加減速作適當調校，反應亦算聰明，當然不能完全放手，車子會要求駕駛者不時輕輕扭動軚盤回應，以免發生危險。



「一換一」優惠對現時汽油車車主來說相當吸引，30多萬起車價得到高科技超級跑車，加上不用入油、驗車等因素，最重要的考慮主要是心態。始終電動車難免有種玩具般的感覺，車子外觀及內籠的超簡約風格，像蘋果iPhone般一式一樣，設計完全統一，又是否你那杯茶？



K11 MUSEA Tesla體驗中心

地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA B103C

開放時間：11am-7pm



規格表

售價：$554,000，「一換一」計劃後$401,500

車型：4門5座電動房車

馬力：402 hp

扭力：61.22 kgm

驅動：雙摩打全輪驅動

懸掛：獨立雙搖臂（前）／多連桿式（後）

制動：碟式（前／後）

車身長x闊x高：4,694 x 1,850 x 1,443 mm

前／後軸輪距：2,875mm

車重：1,847 kg

加速：0-100km/h 4.6秒

極速：233km/h

續航里程：560 km

平均耗能：13.2 kWh/100km

查詢：Tesla Motors（3974 0254）