Netflix比利時劇《陪審十二人》 令觀眾一邊看一邊爭議案情的法庭劇

▲ Netflix比利時劇集《陪審十二人》（The Twelve），透過12位陪審員的角度，審視涉及雙重謀殺的世紀審訊。

Netflix比利時劇集《陪審十二人》（The Twelve），透過12位陪審員的角度，審視涉及雙重謀殺的世紀審訊。雖然沒有德國劇《闇》（Dark）般燒腦懸疑，但作為法庭劇，《陪審十二人》把被告、原告和陪審員的故事互相交疊、對照之手法，令觀眾看得相當投入。到底陪審員眼中被告罪名成立嗎？真相又是如何？

法庭戲通常圍繞謀殺懸案，主要角色多是被告及控辯雙方的律師，一班陪審員往往儼如布景板，事實是陪審團在法律體制中舉足輕重。

過往也有以陪審員為主角的出色電影，最著名的是1957年荷里活黑白片《十二怒漢》（12 Angry Men），陪審員在法院內的閉門激辯，最為人津津樂道。近代名作則有由John Grisham小說改編的荷里活懸疑片《幕後陪審團》（Runaway Jury）。

▲ 《陪審十二人》不但懸疑感強，也有甚多篇幅刻劃角色性格。（網上圖片）

兩宗兇案錯綜複雜

一季共10集的2019年比利時劇集《陪審十二人》，特別在法庭內與法庭外的戲各佔一半，12名被抽籤選中的陪審員（另有額外兩名候補的陪審員），當中有6位觀眾會認識到他們的背景。案件本身涉及人物不少，隨着證人庭上作供，時間綫遊走於16年前後的兩宗謀殺案，所以煲劇時要留心細節，才能搞清人物關係，以及事件的始末。

故事發生在比利時根特區，身為校長的Frie，被指控於2016年殺害了只得兩歲的Roos，以及於2000年元旦殺死19歲女大學生Brechtje。Brechtje和Frie當年份屬好友，Roos則是Frie與前夫Stefaan所生的女兒。Stefaan曾與Brechtje拍拖，之後跟Frie一起，二人結婚逾10年才誕下Roos，但在妻子懷孕期間，卻搭上她的同事Margot。

Stefaan和Frie離婚，結果Roos撫養權歸他。一晚，於睡房中休息的Roos卻被人潛入房內，並用破碎玻璃割傷頸部，送院後不治。

▲ Stefaan（中）控告前妻Frie謀殺兩歲親生女，以及在16年前殺害了她的閨密，也即是他的前女友Brechtje。（劇照）

陪審員眾生相

悲痛的Stefaan相信女兒是前妻所殺，而Brechtje之死也跟Frie直接有關，加上警方找到Brechtje案有關她的不利證據，於是她同時面對兩宗謀殺指控。

與此同時，12名陪審員在法庭上被隨機選出。這班互不相識的陌生人，其背景和經歷會怎樣影響他們對案件的看法？正是此劇重心。

創作人Bert Van Dael及Sanne Nuyens表示，此劇案件並非以真實事件為藍本，不過他們訪問過不少曾當陪審員的人士作資料搜集。有女士透露聽審時察覺到其丈夫的行事作風有點似被告，令她擔心有朝一天會變成另一位受害者，因此決意離開丈夫。

▲ Delphine有一位控制慾極強的丈夫，她在被告身上竟看到丈夫的影子。（劇照）

劇中少婦Delphine也有類似擔憂︰當陪審員令她未能接3名子女放學，她遂求助男波士，此舉卻令吃醋老公變得更加橫蠻無理。

情慾嫉恨惹的禍

另外，有陪審員因為失去子女撫養權，對被告的處境感同身受；有人在家被女兒忽視，但當陪審員卻令他有存在感；又有人因為金錢問題而不惜犯禁，將陪審團內幕賣料予傳媒，可說各有故事。

▲ 比利時沿用的法制跟香港的不同，但陪審團仍然是重要一環。此劇揭開陪審員的背景和經歷，如何影響他們對案件的看法。（劇照）

創作人表示比利時上任政府曾認為12人的陪審團的制度成本太高，有意改革，因而引起爭議。公眾的討論，就觸發了他們創作這個以角色推動的犯罪懸疑劇。

隨着不同證人、警察及心理學家等作供，觀眾和陪審員一樣，有時會不相信女被告，有時又會對她的處境深表同情。但是否每位證人都在庭上講真話？抑或有所隱瞞？陪審員對於Frie有罪與否，各有不同看法，他們會有何結論？案件的真相又是怎麼？

Info

《陪審十二人》共10集，已於Netflix上架。