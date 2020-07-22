【DSE放榜】考獲「3322」每年有3.2萬元資助 各院校自資學位學費比較

▲ 【DSE放榜】考獲「3322」每年有3.2萬元資助 自資學位學費比較 -

香港文憑試（HKDSE）今日放榜，考生收到考試成績後，要開始為報讀大學準備。本港除了有8所資助大學外，現時共有22所可頒授學位的高等教育院校。到底兩者的學費相差多少？

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香港現時共有8所資助大學，分別是香港大學、嶺南大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學及香港科技大學。它們提供政府資助學位，每年學費為42,100元。

自2017/18學年起，政府為修讀香港自資學士學位課程的學生提供免入息審查資助計劃，在2020/2021學年，資助額為每年最高32,100元。受資助人須為香港學生，報讀合資格的自資首年學士學位課程，須在香港中學文憑考試考獲「3322」的成績；或如報讀合資格的自資銜接學位課程，須具有副學位資歷。

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獲資助後，自資學位與資助學位的每年學費由32,600元至108,405元不等。

部分高等教育院校自資學位學費比較 院校名稱 首年學費（扣減免入息審查資助金額）^ 香港公開大學 43,820元至56,050元 香港恒生大學 51,670元 香港樹仁大學 40,090元 珠海學院 36,900元 明愛專上學院 40,180 元至 117,900 元 東華學院 32,600元至64,250元 香港能仁專上學院 47,700元 港專學院 50,150元至54,591元 宏恩基督教學院 尚未公布 耀中幼教學院 53,090元 香港伍倫貢學院 36,900元 職業訓練局 - 香港高等教育科技學院 57,355元至108,405元* 以2020-2021學年入學，為期4年的課程學費計算。

^部分自資學位每年學費有不同。

*未扣減免入息審查資助金額，部分課程另受指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）資助。

責任編輯：李瑩

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