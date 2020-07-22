【DSE放榜】考獲「3322」每年有3.2萬元資助 各院校自資學位學費比較

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【DSE放榜】4大院校副學士課程 入學要求、報名費及報名方法一覽
香港文憑試（HKDSE）今日放榜，考生收到考試成績後，要開始為報讀大學準備。本港除了有8所資助大學外，現時共有22所可頒授學位的高等教育院校。到底兩者的學費相差多少？
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香港現時共有8所資助大學，分別是香港大學、嶺南大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學及香港科技大學。它們提供政府資助學位，每年學費為42,100元。
自2017/18學年起，政府為修讀香港自資學士學位課程的學生提供免入息審查資助計劃，在2020/2021學年，資助額為每年最高32,100元。受資助人須為香港學生，報讀合資格的自資首年學士學位課程，須在香港中學文憑考試考獲「3322」的成績；或如報讀合資格的自資銜接學位課程，須具有副學位資歷。
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獲資助後，自資學位與資助學位的每年學費由32,600元至108,405元不等。
|部分高等教育院校自資學位學費比較
|院校名稱
|首年學費（扣減免入息審查資助金額）^
|香港公開大學
|43,820元至56,050元
|香港恒生大學
|51,670元
|香港樹仁大學
|40,090元
|珠海學院
|36,900元
|明愛專上學院
|40,180元至117,900元
|東華學院
|32,600元至64,250元
|香港能仁專上學院
|47,700元
|港專學院
|50,150元至54,591元
|宏恩基督教學院
|尚未公布
|耀中幼教學院
|53,090元
|香港伍倫貢學院
|36,900元
|職業訓練局 - 香港高等教育科技學院
|57,355元至108,405元*
|以2020-2021學年入學，為期4年的課程學費計算。
^部分自資學位每年學費有不同。
*未扣減免入息審查資助金額，部分課程另受指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）資助。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 生活理財