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【DSE放榜】4大院校副學士課程　入學要求、報名費及報名方法一覽

日常開支 13:53 2020/07/22

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【DSE放榜】4大院校副學士課程　入學要求、報名費及報名方法一覽

香港中學文憑試（DSE）今日放榜，符合本地學士學位課程基本入學要求的日校考生有18,572人。不過，符合最低入學要求不一定能成功入讀八大，因此有不少學子會選讀副學士繼續升學。因應疫情安排，不少學院改為以網上報名及收生，如想報讀副學士課程，可參考以下的入學要求及報名方法。

【延伸閱讀】【DSE放榜】海外升學為移民鋪路？各地升學移民途徑一覽

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上

招生日期：7月22至24日上午9時30分至下午5時30分

報名方法：

報名費用：本地150元／非本地500元

學費：每年57,000元起，視乎學科而定，另有入學保證金500元及學生會會費55元

香港浸會大學國際學院（HKBU CIE）

入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上

報名日期：7月22日至24日

報名方法：網上報名

報名費用：本地150元／非本地300元

學費：每年53,800元

香港理工大學香港專上學院（PolyU HKCC）

入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上，部分課程有附加科目要求

報名日期：7月22日起（上午8時30分至下午4時）

報名方法：網上報名

報名費用：200元

學費：每年60,250元起，視乎學科而定，第一期學費包括保證金400元及學生會會費150元

香港嶺南大學持續進修學院（Lingnan LIFE）

入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上

即場及網上招生日：7月21至24日上午9時至下午5時

報名方法：

  • 親身遞交
    嶺南大學劉仲謙樓（新界青山公路8號）
    太子教育中心 （九龍太子道西189號香港布廠商會）
  • 網上報名

報名費用：本地150元／非本地300元

學費：每年58,400元，另需付按金600元及學生會會費230元

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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副學士 香港浸會大學 香港大學 DSE

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