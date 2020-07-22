【DSE放榜】4大院校副學士課程 入學要求、報名費及報名方法一覽
日常開支 13:53 2020/07/22
香港中學文憑試（DSE）今日放榜，符合本地學士學位課程基本入學要求的日校考生有18,572人。不過，符合最低入學要求不一定能成功入讀八大，因此有不少學子會選讀副學士繼續升學。因應疫情安排，不少學院改為以網上報名及收生，如想報讀副學士課程，可參考以下的入學要求及報名方法。
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入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上
招生日期：7月22至24日上午9時30分至下午5時30分
報名方法：
- 親身遞交（九龍灣宏開道28號）
- 網上報名
報名費用：本地150元／非本地500元
學費：每年57,000元起，視乎學科而定，另有入學保證金500元及學生會會費55元
入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上
報名日期：7月22日至24日
報名方法：網上報名
報名費用：本地150元／非本地300元
學費：每年53,800元
入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上，部分課程有附加科目要求
報名日期：7月22日起（上午8時30分至下午4時）
報名方法：網上報名
報名費用：200元
學費：每年60,250元起，視乎學科而定，第一期學費包括保證金400元及學生會會費150元
入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上
即場及網上招生日：7月21至24日上午9時至下午5時
報名方法：
- 親身遞交
嶺南大學劉仲謙樓（新界青山公路8號）
太子教育中心 （九龍太子道西189號香港布廠商會）
- 網上報名
報名費用：本地150元／非本地300元
學費：每年58,400元，另需付按金600元及學生會會費230元
責任編輯：曹佩鈞