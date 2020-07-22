▲ 【DSE放榜】4大院校副學士課程 入學要求、報名費及報名方法一覽

香港中學文憑試（DSE）今日放榜，符合本地學士學位課程基本入學要求的日校考生有18,572人。不過，符合最低入學要求不一定能成功入讀八大，因此有不少學子會選讀副學士繼續升學。因應疫情安排，不少學院改為以網上報名及收生，如想報讀副學士課程，可參考以下的入學要求及報名方法。

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香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上

招生日期：7月22至24日上午9時30分至下午5時30分

報名方法：

報名費用：本地150元／非本地500元

學費：每年57,000元起，視乎學科而定，另有入學保證金500元及學生會會費55元

香港浸會大學國際學院（HKBU CIE）

入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上

報名日期：7月22日至24日

報名方法：網上報名

報名費用：本地150元／非本地300元

學費：每年53,800元

香港理工大學香港專上學院（PolyU HKCC）

入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上，部分課程有附加科目要求

報名日期：7月22日起（上午8時30分至下午4時）

報名方法：網上報名

報名費用：200元

學費：每年60,250元起，視乎學科而定，第一期學費包括保證金400元及學生會會費150元

香港嶺南大學持續進修學院（Lingnan LIFE）

入學要求：香港中學文憑考試5科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上

即場及網上招生日：7月21至24日上午9時至下午5時

報名方法：

親身遞交

嶺南大學劉仲謙樓（新界青山公路8號）

太子教育中心 （九龍太子道西189號香港布廠商會）

嶺南大學劉仲謙樓（新界青山公路8號） 太子教育中心 （九龍太子道西189號香港布廠商會） 網上報名

報名費用：本地150元／非本地300元

學費：每年58,400元，另需付按金600元及學生會會費230元

責任編輯：曹佩鈞