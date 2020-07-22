▲ 【DSE放榜】讀咩科有「錢」途？比較不同學歷各行業起薪點 -

香港中學文憑試（HKDSE）今日放榜，不論成績如何，升讀大學以外還有多種出路。除了考慮個人能力及興趣外，也可參考各行業的就業前景來決定升學或進修的學科。

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香港浸會大學人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學人力資源管理研究中心及香港人才管理協會於早前發布的「2019年粵港澳大灣區（香港特區）薪酬及福利調查」，於在去年7至9月間以問卷調查方式，從97間參與機構收集數據，涵蓋了不同學歷的應屆畢業生入職時的薪金、獎金及福利等資料。

持大學學歷 工程行業平均起薪點最高

調查發現，香港中學文憑畢業生在「銷售」行業上的平均起薪點最低，為10,625元；而最高為「其他」行業，平均起薪點達11,873元，其次為「工程」行業，平均起薪點達11,838元。而持有大學學位的畢業生，就職於「工程」行業的平均起薪點最高，為17,010元，其次為「資訊科技」，平均起薪點為15,889元；最低為「銷售」行業，平均起薪點為13,376元。

不過，本港經濟受新冠肺炎疫情影響，不少行業均受到重創，未來就業市場或會變得更為嚴峻。據政府統計處最新公布的失業率，按行業分析，消費及旅遊相關行業合計的失業率至10.7%，顯示行業深受疫情打擊。

現時疫情還未受控，未來不少行業或需時復原，影響將來招聘意欲及薪酬待遇等。考生若因有意投身心水職業而選科，亦宜詳細考慮該行業的未來發展潛力。

責任編輯：李瑩

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