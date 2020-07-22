幸福週末觀塘店指定飲品買一送一 惠康Häagen-Dazs雪糕批$118/2盒

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、幸福週末觀塘店：指定飲品買1送1

幸福週末觀塘店推指定飲品買1送1優惠。即日起至7月24日，九如檸檬綠茶及季節水果茶，買1送1。

2. 惠康Häagen-Dazs雪糕批$118/2盒

即日起至7月23日，於惠康超級市場購買Häagen-Dazs 3件裝脆皮雪糕批，享$118/2盒優惠，平均每支只係$19.67。部分優惠適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售/換/送完即止。優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束。

3.鴻福堂：藥製龜苓膏 買1送1

由即日起至7月24日，鴻福堂全綫分店推出藥製龜苓膏買1送1優惠，以$55購買藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠！數量有限，送完即止。

撰文：hket小編

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