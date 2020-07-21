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【保險業】林作買6萬蚊西裝被指炫富　保險行業真係咁好搵？

職場 20:05 2020/07/21

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林作買6萬蚊西裝被指炫富　保險行業真係咁好搵？

林作買貴價西裝帖文，惹來網民指其炫富。林作近日於其社交平台個人專頁，帖上購買貴價西裝的帖文，提及「冇行業俾保險更好搵」，並呼籲有興趣人士加入其保險團軍隊。先不評論林作帖文的言論，然而，成為保險代理真的「咁好搵」？

曾任大律師的林作，近來轉投保險行業，更多次在社交平台分享其業績。昨日（20日）他在網上分享自己花費6.6萬元訂製著名英國品牌Anderson & Sheppard的西裝，被不少網民指他「炫富」。到底保險行業係咪真係咁好搵？

林作在網上分享自己花費6.6萬元訂製著名英國品牌Anderson & Sheppard的西裝

【延伸閱讀】了解保險第一步　經紀代理點樣分？

收入因人而異　靠多勞多得

據業內人士指，保險代理的收入是因人而異，靠的是多勞多得。

大部分的保險公司都是以「對數」的模式計算薪金，惟計算方法會根據保險公司而不同。換言之，當保險代理跑到某個金額的保單，就會有薪水。

如果保單金額高於指定目標，就會有額外的佣金或獎金。

如何投身保險業界？

根據保監局的資料，要投身保險界：

  • 申請人必須參加保險中介人資格考試，
  • 而成績達到70%或以上則被視為已通過資格考試試卷

而保險代理亦設有最低學歷要求：

  • 必須於香港中學文憑試（DSE）5科達到2級或以上成績，包括中文或英文，以及數學。

如滿足最低學歷及其他要求，申請人可向保監局申請保險中介人牌照。

銷售保險資格

業內人士指，通過保險原理及實務試卷（卷一）及長期保險試卷（卷三）已經可以在保險公司掛牌銷售人壽保險。不過，如果想銷售更多不同類型的保險，就要考取其他保險中介人資格考試。

【保險業】林作買6萬蚊西裝被指炫富　保險行業真係咁好搵？

記者：曹佩鈞

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欄名 : 職場百科

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