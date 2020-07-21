【投資英國物業】英國取消物業印花稅　英國買樓有更容易？法律顧問告訴你先了解6件事

▲ 【投資英國物業】英國取消物業印花稅 英國買樓有更容易？先了解英國買樓6件事

無論是移民英國、到英國升學、或是到英國工作，是否購置物業都是考慮之一。就算不是到英國置業，投資英國物業也是近年多人查問的項目。英國近日宣布取消物業印花稅（Stamp Duty），法律上有何注意事項？

50萬英鎊以下物業受惠

英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）宣布鬆綁樓市措施，取消50萬英鎊（約500萬港元）以下物業的印花稅（Stamp Duty）。該措施屬暫時性質，持續至2021年3月。

「非首置」買家要額外繳稅

需要注意的是，本身已有物業的非首置買家（Non-First time Buyer），需付額外3%附加稅（Surtax），今次寬免措施未有將附加稅同時包括在內。

非英國居民也可在英國購買物業

無論讀者是否英國居民，也可在英國購買物業。但海外買家在申請英國銀行按揭時或會面臨較嚴格的入息要求，且獲批的按揭成數也將較低。

留意英國土地使用權制度

在英國購買物業，買家可選擇購買物業的「永久業權」（Freehold）或「租賃業權」（Leasehold）。

兩種業權的最大分別是：

（i）「永久業權」意味着業主永久擁有該物業；

（ii）而「租賃業權」則是一種租用物業的概念，只是租約期限較長，通常為90年或120年（但可在租約到期後續租）。

關於繳付地租

購買「租賃業權」時要留意，買家每年要支付「地租」（Ground Rent）等各類費用，以及一般不可隨意在該物業進行工程。可想而知，「租賃業權」（Leasehold）的物業價格一般會較低，而且樓價會隨剩餘的租期而下降。

買樓收租有何要注意

如果打算把英國物業出租，首先要獲得提供按揭的銀行批准。

而如果每年在英國以外居住6個月或以上，會被視為「非居民」業主，需要向「英國稅務海關總署」Her Majesty's Revenue and Customs（HMRC）申報。

無論如何，業主每年都要就租金收入申報所得稅。減去個人免稅額後，基本稅率為20%，租金收入越高，稅率越高。

【原文刊自iMoney「法律迷思」專欄，作者為蘇文傑律師。瀏覽原文：按此】