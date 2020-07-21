【DSE放榜】海外升學要幾錢？英國讀書學費連生活費每年要幾錢？一文睇晒7地升讀大學每年使費

香港中學文憑試（HKDSE）將於明日（22日）放榜，DSE考生如打算前往海外升讀大學，要及早作好財政部署。海外升學費用要幾多？據統計，英國升讀大學，每年學費連基本生活開支可高達約38萬元。到內地或台灣升學的費用較低，每年學費連基本生活開支只需約2萬至10萬元。

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歐美升學高達每年40萬元

據學友社的統計，鄰近香港的內地和台灣，升讀大學的學費及生活費相對歐美等地便宜，每年學費和基本生活開支只需約2萬至10萬元，如非就讀專門學科如醫科等，每年學費更可低於2千至9千元。

至於到英國、美國、加拿大、澳洲及新西蘭升讀大學，學費連同基本支出，折算後每年由使費20萬至40萬元不等，以大學修讀四年計算，即至少需要過百萬元。

需要留意，不同學科的學費、雜費，以至居住城市的生活支出各有不同。此外，機票及購買海外留學保險等開支尚未計算在內。有意前往海外升學的人士，應個別向屬意的大學或升學顧問查詢，以便規劃合適的財政預算。

責任編輯：李瑩

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