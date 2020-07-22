穿西裝有10戒　跟住一定沒出錯（下）

▲ 穿西裝要穿得好看，要留意以下戒條。

上星期和大家細談穿一件好西裝應該要堅守的5項細則，今天繼續開班授課，餘下的5個要點，一個都不少得。

▲ 穿西裝有十戒，不可不知。（圖片由Ralph Lauren提供）

▲ 口袋不是儲物袋。（圖片由HUGO BOSS提供）

口袋不是儲物袋

穿西裝要穿得好看，穿上時外觀上順滑燙貼是基本的要求，但有一點不少人忽略的是口袋上的問題，西裝左右兩邊的口袋是不放任何東西的。此外，西裝內袋只宜放入輕便的隨身物品，如果身外物太多，重量會促使西裝的一邊向下墜，形成不對稱的外觀，影響整個造型。

▲ 背心長度剛到皮帶位。（圖片由HUGO BOSS提供）

背心的長度

今天的年輕人會對於3件頭西裝愈來愈見抗拒，除了因為天氣炎熱外，背心給人一種formal的感覺都是其中一個重要的原因之一。不過，假若要穿上背心，就要留意背心長度宜剛剛觸到皮帶位置為準，穿著時必須將背心大部分的鈕釦扣起，只餘下最下的一粒鈕釦可以不扣。

▲ 褲腳長度腳眼對上。（圖片由Ralph Lauren提供）

褲子的長度

意大利式的西裝在香港非常流行，這一種剪裁的西裝其中一個特色是褲腳全以吊腳示人，褲長以剛蓋到腳眼或腳眼對上少許為標準，目的是可以穿上花巧的襪子以作配搭，這方面「好色」的意大利人最是了得。筆者就曾經訪過ETRO的設計師Kean Etro，他說意大利的環境和大自然都充滿色彩，當地的男人從小就成長於充滿顏色的環境中，所以對穿上顏色絕對不會感到懼怕。

▲ 腰圍要剛好到胯骨位置。（圖片由HUGO BOSS提供）

褲子腰間標準

以一條正常剪裁式樣的西褲而言，西褲的腰圍要剛好到胯骨，褲頭太低會給人鬆散、甚至邋遢的感覺。此外，雖然現在西褲的設計流行前幅沒有打摺的款式，但如果男士的下身比較肥胖或多肉，應選擇有著打摺的西褲，因為打摺的目的就是要令西褲有更多的空間，而且西褲後面腰間最少要有兩個belt loop，方便戴上皮帶。

▲ 打一條幼身領帶。（圖片由HUGO BOSS提供）

打一條幼的領帶

雖然這一則和西裝看似沒有關係，但剪裁合身的西裝和一條恰到好處的領帶，在互相配合下有助帶出整個造型。今天要購買領帶，當然要以窄身款式最為時尚，一些過闊的款式都叫人想到80年代的出品，戴上後大家還以為你拿了爸爸的領帶示人。

圖片提供：HUGO BOSS、Ralph Lauren